Telekom: Neue Tarife, mehr Datenvolumen, neue MeinMagenta-App und mehr

Ab heute sind die neuen Tarife der Telekom gültig. Unter anderem reagiert man auf den kommenden Wegfall von StreamOn und stattet die Tarife mit deutlich mehr Datenvolumen aus. Gleichzeitig führt die Telekom die neuen MagentaMobil PlusKarten ein: Je mehr SIM-Karten zum Hauptvertrag gebucht werden, umso günstiger wird es durchschnittlich pro Person. Im neuen Tarifportfolio legt die Hauptkarte fest, wie viel Datenvolumen jeder erhält. Die zweite Karte kostet grundsätzlich nur 19,95 Euro monatlich, jede weitere wird mit 9,95 Euro monatlich berechnet.

Mit dem MagentaMobil XS bietet die Telekom einen neuen Einstiegstarif mit 5 GB inkludiertem Datenvolumen. Es folgen der MagentaMobil S mit 10 GB, der MagentaMobil M mit 20 GB, der MagentaMobil L mit 40 GB und der MagentaMobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen. Alle Tarifvarianten enthalten wie gewohnt eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie Zugang zum 5G Netz der Telekom. Auch Bestandskundinnen und -kunden profitieren: Über 3 Mio. Kundinnen und Kunden mit den aktuellen 5G Mobilfunk-Verträgen erhalten das erhöhte Datenvolumen automatisch ohne Aufpreis am 1. Juli. Mit MagentaEINS Vorteil kann man noch mehr sparen und mehr Datenvolumen mitnehmen.

Bestandsverträge werden automatisch umgestellt

Schon vor wenigen Tagen hat mich die Telekom darüber informiert, dass ich ohne Mehrkosten deutlich mehr Datenvolumen bekommen. Ich habe einen MagentaMobil L Tarif und erhalte jetzt 40 GB. Öffnet einfach die MeinMagenta-App und prüft, wie viel Datenvolumen ihr jetzt habt.

Neue MeinMagenta-App

Gleichzeitig wurde die MeinMagenta-App aktualisiert. Hier gibt es ein neues Design, eine neue Struktur, Zugriff auf den Verbrauch, Kosten und alle Dienste. Ihr könnt eure Verträge verwalten, Optionen buchen und Guthaben aufladen. Zudem gibt es Anleitungen, Kontaktdeatils und mehr. Loggt euch einfach mit euren Daten ein.

500 MB geschenkt

Auch im Juli gibt es in der MeinMagenta-App wieder ein Datengeschenk in Höhe von 500 MB. Bei Verträgen mit 20 GB oder 40 GB ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein.

5G-Roaming in über 40 Ländern

Telekom-Kunden nehmen in diesem Jahr 5G mit in den Urlaub. Der schnelle Mobilfunkstandard ist auch im Ausland verfügbar. Die Telekom hat dazu pünktlich zur Reisezeit Verträge mit 63 Partnern fertig. In mehr als 40 Ländern surft man nun mit 5G. Möglich macht dies Roaming. Voraussetzung dafür ist, dass der Roaming-Partner dies technisch zur Verfügung stellt. Ebenfalls nötig sind ein Smartphone, das den schnellen Standard unterstützt sowie ein 5G-Tarif.