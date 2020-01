TEO: Eine Lifestyle-Banking-App versucht sich im App Store

Schon vor einiger Zeit hat sich TEO (App Store-Link) angekündigt, nun ist die Banking-App endlich für das iPhone erschienen. Die kostenlose Anwendung will das Online-Banking modern machen, kann meiner Meinung nach aber auch gegen grundlegende Probleme im Finanzsektor nicht ankommen. Das ist schade, denn auf den ersten Blick macht TEO einiges her. Und auch das Versprechen der Entwickler klingt klasse:

Bisher war Online-Banking eintönig. Mit TEO kommt endlich Farbe ins Spiel. Dank smarter Banking-Funktionen wie Multi-Banking für Bankkonten und Kreditkarten unterschiedlicher Banken und virtueller Sparboxen für neue Wünsche ist Finanzmanagement endlich spielend einfach. Dazu kommt der exakt auf dich zugeschnittene Lifestyle-Bereich „Meine Welt“. Hier findest du maßgeschneiderte Gutscheine zum Sparen, exklusive TEO Angebote namhafter Partner und spannende Artikel, passend zu deinen ausgewählten Interessen.

Doch bereits nach der Registrierung musste ich feststellen: TEO kann aus technischer Sicht nicht mehr als bekannte Player auf dem Markt, etwa Outbank, das bis vor ein paar Monaten ein echter Liebling meinerseits war. Auch mit TEO kann ich keine Verbindung zu meinem Sparda-Konto herstellen, denn auch mit der neuen App kann mangels HBCI-Anbindung keine Verbindung zur Bank hergestellt werden.

Seit der Einführung von PSD2 macht Multi-Banking keinen Spaß mehr

Und das, was bisher so spielend einfach möglich war, geht nach der Einführung von PSD2 eben nicht mehr so einfach: Eine App mit mehreren Konten nutzen. Bei mir war das mein privates Konto bei der Sparda, ein privates Konto bei der Commerzbank, ein Sparkonto sowie unser Geschäftskonto bei der Postbank.

Mit der Sparda-Bank kann aktuell keine Drittanbieter-Software mehr eine Verbindung herstellen. Die Postbank scheitert alle paar Tage am eigenen BestSign-Verfahren und bei der Commerzbank muss jeder einzelne Login mit der hauseigenen App autorisiert werden. Zumindest das funktioniert aber zuverlässig, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Online-Banking mit mehreren Konten im Jahr 2020 absolut keinen Spaß mehr macht – und daran kann auch das neue TEO nichts ändern.

Wobei mehr Sicherheit ja zunächst einmal nichts schlechtes ist. Solange aber jeder sein eigenes Süppchen kocht, kommt dabei so eine Grütze heraus, wie es aktuell der Fall ist. Und das ist sehr bedauerlich, denn mit Sicherheits-Verfahren wie der Zwei-Faktor-Authentifizierung haben bereits zahlreiche Technik-Anbieter gezeigt, dass es einen sehr gut funktionierenden Weg gibt.