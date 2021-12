The Game Awards 2021: Genshin Impact ist bestes mobiles Spiel

Seit der vergangenen Nacht ist es final: Die diesjährigen Gewinner-Titel der The Game Awards 2021 stehen fest. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die besten Videogames des Jahres gewählt, die in insgesamt 30 Kategorien bereit standen. Den Preis für das beste Mobile Game sicherte sich das Rollenspiel Genshin Impact (App Store-Link), das auch im deutschen App Store zum Download zur Verfügung steht.

Wir listen euch nachfolgend die wichtigsten Kategorien und ihre Gewinner-Titel (in Fettschrift) auf. Auf der Website von The Game Awards gibt es darüber hinaus weiterführende Infos zu allen Kategorien und ihren nominierten Spielen.

Spiel des Jahres

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Bestes Mobile-Spiel

Fantasian

Genshin Impact

LoL: Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokémon Unite

Bestes Multiplayer-Spiel

Back 4 Blood

It Takes Two

Knockout City

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Bestes Kampfspiel

Demon Slayer

Guilty Gear Strive

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5

Sieger: Guilty Gear Strive

Bestes Sportspiel

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Riders Republic

Beste Simulation/Strategiespiel

Age of Empires 4

Evil Genius

Humankind

Inscryption

MS Flight Simulator

Bestes Indiespiel

12 Minutes

Death’s Door

Kena: Bridge of Spirits

Insrcyption

Loop Hero

Bestes Rollenspiel

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei 5

Tales of Arise

Bestes Action-Adventure

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Bestes Familienspiel

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World

Warioware

Der Mobile-Gewinner Genshin Impact wurde kürzlich erst auf Version 2.3 aktualisiert. Im Zuge dessen hat das Entwicklerteam von miHoYo einen neuen Gameplay-Trailer bei YouTube veröffentlicht, in dem der neue Charakter Arataki Itto auftritt. Zur Feier des Game Award-Gewinns schüttet das Entwicklerteam zudem 1.600 kostenlose Primogems zwischen dem 11. und 14. Dezember aus, um den Preis zu feiern. Diese werden in Chargen von 400 an Spieler mit Abenteuerrang 7 oder höher als Benachrichtigung im Spiel verteilt.