Splitter Critters+: Neues Spiel bei Apple Arcade verfügbar

Das Entwicklerstudio RAC7 Games ist bei Apples Spiele-Abo Apple Arcade bereits mit dem Titel Sneaky Sasquatch vertreten. Mit Splitter Critters+ (App Store-Link) gibt es nun für alle Abonnenten und Abonnentinnen eine Version des Spiels, die bereits seit 2017 im deutschen App Store zu haben ist. Für die Standard-Variante wird aktuell 2,99 Euro verlangt. Splitter Critters+ verzichtet wie bei Apple Arcade typisch auf In-App-Käufe, Werbung oder Abos und kann auf iPhones und iPads absolviert werden. Der Download ist etwa 90 MB groß und kann ab iOS/iPadOS 13.0 getätigt werden. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für das Spiel vorhanden.

„Zerteile die Welt mit einer Wischbewegung und verschiebe sie dann, um die kleinen Viecher zurück zu ihrem Raumschiff zu führen. Entdecke farbenfrohe Planeten voller Gefahren, kniffliger Rätsel und einer innovativen Spielemechanik, die dich auf neue Art und Weise denken lässt. Der eindringliche Klänge jeder Welt, die am besten mit Kopfhörern erlebt werden, geben den Ton für deine Reise an.“

So berichtet das Entwicklerteam von RAC7 Games im deutschen App Store. Splitter Critters wurde im Erscheinungsjahr 2017 sogar von Apple als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet und bekommt regelmäßig hervorragende Bewertungen von den Usern im App Store. Aktuell kommt die Standard-Version auf sehr gute 4,8 von 5 Sternen im deutschen Store.

Farbenfrohe Viecher mit unterschiedlichen Eigenschaften

Wie oben bereits beschrieben, muss man in Splitter Critters+ den kleinen Viechern helfen, ihr Raumschiff zu erreichen. Dazu kann man die Welt mit einem gekonnten Schnitt zerteilen und danach entlang der Schnittlinie verschieben. Genau mit dieser Technik gilt es, das Raumschiff zu erreichen, wobei die kleinen Critters sich immer etwas anders verhalten. Die grünen Viecher können nur laufen und bleiben an Abgründen stehen, rote Critters können andere Bösewichte aus dem Weg räumen, orangefarbene springen unbeschadet in den Abgrund und blaue können schwimmen.

Die farbenfrohen Welten lassen sich beliebig zerteilen und verschieben. Bestmöglich so, dass die Critters den Weg zum Raumschiff finden. Dabei können die Gamer und Gamerinnen nicht nur einen Schnitt anwenden, sondern auch mehrere gleichzeitig – und das ist in einigen Leveln auch zwingend notwendig. Zusätzlich gibt es einen Zurück-Knopf, der die letzte Aktion rückgängig macht. Auch diesen sollte man nutzen, denn so lässt sich die Welt wieder in Einklang bringen – das ist manchmal sehr hilfreich. Casual Game- und Puzzle-Fans kommen bei diesem Klassiker, der mittlerweile auch für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, definitiv auf ihre Kosten. Der abschließende Trailer liefert weitere Eindrücke.