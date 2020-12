The Room: Beliebte Puzzle-Adventures heute günstiger

Fireproof Games, die Entwickler hinter der Rätsel-Reihe The Room, haben all ihre Spiele im Preis reduziert. Auch das neuste Spiel „The Room: Old Sins“ (App Store-Link) ist im Angebot und kostet aktuell nur 2,29 statt 5,49 Euro.

The Room: Old Sins erzählt die Geschichte von einem verlassenen Haus, das vom Maschinenbauer Edward Lockwood und seiner Frau Abigail Lockwood bewohnt wurde. Auf der Suche nach dem Null-Element findet ihr im Dachgeschoss des Gebäudes ein Puppenhaus, das als exakte Kopie des Hauses gebaut wurde. Ausgestattet mit eurem Okular und jeder Menge Neugier entdeckt ihr dort nach und nach knapp zehn verschiedene Räume und versucht das Rätsel um das Lockwood-Ehepaar zu lösen.

Es warten zahlreiche Schalter, Schieberegler, bewegliche Gegenstände und Objekte aus eurem Inventar darauf, von euch entdeckt zu werden. Mit einem Okular kann man sich zudem noch einmal einen ganz anderen Blick auf das Haus verschaffen und so immer wieder Details entdecken, die sonst im Verborgenen liegen.

Weitere The Room-Spiele im Angebot

Und wenn ihr The Room richtig toll findet, könnt ihr nun auch die anderen Games aus Spiele-Reihe günstiger laden. Die Titel sind zwar schon etwas angestaubt und technisch zum Teil nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, von der Qualität her aber noch allererste Sahne. Auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit, die eigene Spiele-Sammlung zu vervollständigen.