Ticket to Ride: Brettspiel-Klassiker wird neu aufgelegt

Durch einen Beitrag in den Kommentaren sind wir auf die Neuauflage von Ticket to Ride aufmerksam gemacht worden. In Deutschland wird der Brettspiel-Klassiker ab dem 12. Dezember unter dem Namen Zug um Zug (App Store-Link) als brandneue Universal-App erscheinen. Für das Spiel auf iPhone und iPad bezahlt man 4,99 Euro, In-App-Käufe werden nicht enthalten sein.

Bevor wir uns um das neue Spiel kümmern, werfen wir kurz einen Blick zurück. Ticket to Ride und Ticket to Ride Pocket wurden bereits vor einigen Wochen aus dem App Store entfernt und können nicht mehr gekauft werden. Wer das Spiel bereits heruntergeladen hat, kann es aber weiterhin nutzen.

Als Fan von Ticket to Ride (oder Zug um Zug) wird es mir in knapp zwei Wochen aber nicht schwer fallen, nach so langer Zeit noch einmal 4,99 Euro zu bezahlen, um die Neuauflage aus dem App Store laden zu können. Immerhin weht dort auch frischer Wind.

Ticket to Ride bekommt neue Grafik und verbesserte KI

Bereits bei einem Blick auf die Screenshots wird klar: Ticket to Ride bekommt eine neue Grafik und zahlreiche neue Animationen. Auch das Spielerlebnis selbst wurde verbessert, wobei der Mehrspieler-Modus natürlich weiterhin „live“ und auch asynchron möglich ist. Ein großes Augenmerk hat das Entwicklerteam zusätzlich auf den Einzelspieler-Modus gelegt, hier wurde vor allem die KI verbessert.

„Als direktes Ergebnis des Feedbacks der Community hat Marmalade Game Studio mithilfe modernster Technologie ein brandneues KI-System entwickelt, das von über hundert Meisterspielern trainiert und in Millionen von simulierten Spielen perfektioniert wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Diese KI-Gegner sind nicht nur sehr kompetent, sondern passen sich auch in Echtzeit an den Spielstil und die Fähigkeiten der Spieler an. Sowohl erfahrene Spieler als auch Neueinsteiger kommen in den Genuss eines Einzelspielererlebnisses, das in seinen Nuancen dem echten Spielgeschehen in nichts nachsteht.“

Das sind definitiv große Versprechen, die wir auf jeden Fall überprüfen werden. Spätestens wenn Ticket to Ride am 12. Dezember im App Store erscheint, werden wir die Neuauflage des Brettspiel-Klassikers ausprobieren und anschließend von unseren Erfahrungen berichten.