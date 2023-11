Threads: Soziales Netzwerk kommt noch im Dezember nach Deutschland

Unter unserem jüngsten Beitrag rund um die ehemalige Twitter-Plattform gab es vor wenigen Stunden noch einen Kommentar: „Was wird denn hierzulande als Alternative genutzt zu X? Threads ist in Deutschland ja nicht verfügbar.“ Genau hier gibt es jetzt gute Nachrichten: Das das soziale Netzwerk der Macher von Facebook und Instagram soll noch in diesem Jahr in die EU kommen. Das jedenfalls berichtet das renommierte Wall Street Journal unter der Berufung auf eine Quelle.

Rund um den Globus ist Threads bereits im Juli gestartet, um die Europäische Union hat man bisher aber Abstand genommen. Unter anderem war unklar, ob man die strengen Datenschutz-Richtlinien hätte einhalten können. Genau hier scheint nun eine Lösung gefunden zu sein.

„Meta wird die Vorschriften einhalten, indem es den Nutzern in der EU die Möglichkeit gibt, Threads nur für den Konsum zu nutzen. Also ohne ein Profil, das es ihnen ermöglicht, eigene Beiträge zu verfassen“, zitiert das Wall Street Journal eine Quelle.

Eine weitere Hürde, die noch genommen werden muss: Aktuell rollt Threads eine Option aus, die es ermöglicht, das Profil auf der Plattform zu löschen oder zu deaktivieren, ohne gleichzeitig auch den damit verknüpfen Instagram-Account zu löschen.

Das genau erwartet euch bei Threads

„Threads ist ein Ort, an dem Communities zusammenkommen, um über alles zu diskutieren – von den Themen, die Sie heute interessieren, bis hin zu den Trends von morgen“, heißt es von den Machern. Genau das ist bisher sehr gut anbekommen, bereits wenige Tage nach dem Start hat Threads die 100-Millionen-User-Marke geknackt.

Als Ersatz für Twitter oder X dürfte Threads jedenfalls prima geeignet sein. Wann genau es in Deutschland losgehen wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt – wollen wir einfach mal hoffen, dass es bei Dezember bleibt.