TomTom Go: Navi-App jetzt drei Monate kostenlos ausprobieren

Für mich ist TomTom ja so etwas wie der Inbegriff der Navigation. Jedenfalls war die App mit ein Grund, warum ich vor mehr als zehn Jahren ein iPhone 3GS gekauft habe und wenig später zusammen mit Frederick diesen Blog gestartet habe. Damals hat TomTom noch knapp 100 Euro gekostet und ich habe mit um 33 Prozent reduzierten iTunes-Karten bezahlt. Mittlerweile haben sich die Zeiten natürlich geändert.

Im Jahr 2021 ist TomTom GO Navigation & Karten (App Store-Link) natürlich immer noch für das iPhone verfügbar, kann aber kostenlos geladen werden. Die Finanzierung erfolgt über In-App-Käufe und ein Abo, wobei ich die Preisgestaltung des Herstellers wirklich als sehr fair empfinde.

So gibt es beispielsweise nicht nur das Jahres-Abo für 12,99 Euro oder das Familien-Abo für 19,99 Euro, sondern auch ein einmonatiges Abo, das sich perfekt für die Urlaubszeit eignet. Hier zahlt man für einen Monat nur 1,99 Euro – da zahlt man ja schon fast für einen Toilettengang an der Raststätte mehr.

Und vielleicht plant ihr ja schon die nächste Reise – da kommt das aktuelle Angebot gerade recht. Statt die einmonatige Testphase in der App direkt zu starten, könnt ihr euch direkt drei Monate sichern. Dazu müsst ihr lediglich auf im TomTom-Shop (Deutschland/Österreich/Schweiz) ein Konto anlegen und den Gutscheincode Appgefahren-TT verwenden. Danach installiert ihr euch TomTom auf eurem iPhone, loggt euch mit dem zuvor erstellten Konto ein und könnt drei Monate kostenlos nutzen – ganz ohne Risiko und irgendwelche Verpflichtungen. Das Angebot ist bis zum 14. November verfügbar und nur für Neukunden gültig.

Das bietet TomTom auf dem iPhone

Mit Offline-Karten, die in 150 Ländern und immer ohne Werbung verfügbar sind

Wöchentliche Karten-Updates

Dynamischer Fahrspurassistent

TomTom Traffic mit intelligenter Routenführung

Unterstützung für Apple CarPlay

Eigentlich hätte ich euch auch gerne einen ausführlichen Erfahrungsbericht der aktuellen TomTom-Version mitgeteilt, aber leider gab es in meinem Skoda Octavia Probleme mit CarPlay. Sobald ich die Lautstärke der Sprachansagen der TomTom-App über das Infotainment-System eingestellt habe, hing die Lautstärke-Steuerung quasi in dieser Auswahl fest. Ob das an iOS, dem Autoradio oder TomTom liegt, ich habe noch keine Ahnung. Möglicherweise tritt dieser Fehler bei euch also gar nicht auf.

Vielleicht habt ihr ja Lust, TomTom auszuprobieren? Falls ja, würde ich mich auf jeden Fall über Kommentare und Meinungen unter diesem Artikel freuen.