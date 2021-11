Trivia Deluxe: Neues Quiz-Game in einer TV-Show für iOS erschienen

Ein wirklich gutes Quiz für iOS, das das Allgemeinwissen auf die Probe stellt, sucht man meiner Ansicht nach weiterhin leider vergebens. Mit Trivia Deluxe (App Store-Link) ist nun ein weiterer Kandidat für iOS im deutschen App Store erschienen, der Spielern und Spielerinnen knifflige Fragen zu vielen verschiedenen Themen stellt.

Der Download von Trivia Deluxe ist kostenlos und kann auf iPhones und iPads erfolgen. Dafür wird neben etwa 374 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 10.0 oder neuer benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits mit an Bord. Die Finanzierung des Spiels erfolgt über In-App-Käufe und eingeblendete Werbung – leider keine guten Voraussetzungen für ein Quizspiel.

In den App Store gebracht wurde Trivia Deluxe von etermax, die in der Vergangenheit auch bereits Spiele wie Trivia Crack und Word Crack veröffentlicht haben. Die Neuerscheinung ist in einem TV-Show-Setting angelegt und ermöglicht es den Spielern und Spielerinnen, Fragen zu beantworten und wichtige Trophäen zu gewinnen. Das Ziel dabei ist es, vor dem zufällig ausgewählten Gegner das Podium zu erreichen und das Publikum für sich zu gewinnen.

Würfeln, raten und Werbung ertragen

Kleine Anleihen hat Trivia Deluxe darüber hinaus auch an das traditionelle indische Brettspiel Moksha Patam, das für zusätzliche Abwechslung im Spiele-Alltag sorgt. So muss zwischendurch gewürfelt werden, um Quadrate auf einem Spielfeld zu erreichen. Für eine echte TV-Spielshow-Atmosphäre gibt es darüber hinaus entsprechende Animationen und eine standesgemäße Hintergrundmusik.

Mich persönlich hat Trivia Deluxe leider nicht wirklich begeistern können, was vor allem an den zahlreichen In-App-Käufen und der ständig eingeblendeten Werbung gelegen hat. So macht ein Quiz-Game dauerhaft keinen Spaß. Mit seinem Freemium-Charakter reiht sich das Spiel auch nur in die Reihe der zahllosen weiteren Quiz-Titel ein, die vollgestopft sind mit digitalen Währungen, Werbung und Abos. „Deluxe“ ist in dieser Neuerscheinung leider gar nichts. Wie sieht es bei euch aus, habt ihr Trivia Deluxe schon ausprobiert?