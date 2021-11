Alexa feiert Geburtstag mit zahlreichen Angeboten bei Amazon

Wer Alexa nach ihrem Geburtstag fragt, bekommt eine ganz klare Antwort: „Ich wurde am 6. November 2014 in Seattle geboren. Deutsch spreche ich noch nicht ganz so lang. Diesen Herbst feiere ich fünf Jahre im deutschsprachigen Raum.“ Und pünktlich zum mittlerweile siebten Geburtstag hat Amazon ein paar Angebote für uns auf Lager.

Ihr bekommt zahlreiche Amazon-Geräte, die mit Alexa kompatibel sind, zum Sparpreis. Los geht es bereits mit einem Preis von 16,99 Euro für den Fire TV Stick Lite, quasi das absolute Einsteiger-Modell.

Spannend ist aber auch die Tatsache, dass auch ein noch sehr aktuelles Gerät günstiger zu haben ist. Der erst vor ein paar Wochen vorgestellte Fire TV Stick 4K Max ist von 64,99 Euro auf sehr gute 36,99 Euro reduziert. Er bietet euch die beste Performance aller Fire-Geräte und ist zudem mit der aktuellen Generation der Alexa-Sprachfernbedienung ausgestattet.

Wir stellen vor: Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6... Unser leistungsstärkster 4K-Streaming-Stick – 40 % mehr Leistung als Fire TV Stick 4K, mit schneller startenden Apps und noch reibungsloserer Navigation.

Wi-Fi-6-Unterstützung – Noch besseres Streaming in 4K auf mehren Wi-Fi-6-Geräten.

Ein weiteres Highlight aus meiner Sicht ist der Echo Show 8 der 1. Generation von 2019. Im Gegensatz zum Nachfolger muss man nur weniger Kompromisse eingehen, Kamera und Display sind nicht ganz so gut. Dafür zahlt man aber auch deutlich weniger, rund um den Geburtstag von Alexa ist der Preis auf 64,99 Euro reduziert. Die aktuelle Generation des Echo Show 8 ist ebenfalls im Angebot, hier sinkt der Preis von 129,99 auf immerhin 99,99 Euro.

48.040 Bewertungen Echo Show 8 (1. Gen, 2019) – Smart Display mit... Alexa zeigt Ihnen mehr – Mit dem 8 Zoll großen HD-Display und Stereosound kann Alexa Ihnen helfen, Ihren Alltag zu organisieren.

Bleiben Sie in Verbindung mit Videoanrufen und Nachrichten – Rufen Sie Freunde und Familienmitglieder an, die die Alexa App oder ein Echo-Gerät mit Bildschirm haben. Machen Sie Ankündigungen in...

1.958 Bewertungen Der neue Echo Show 8 (2. Generation, 2021) |... Alexa zeigt richtig viele Dinge – Mit 8-Zoll-HD-Touchscreen, adaptiver Farbanpassung und Stereolautsprechern wird Unterhaltung zum Leben erweckt. Bei Videoanrufen mit der 13-MP-Kamera bleiben Sie...

Bleiben Sie im Bild – Tätigen Sie Videoanrufe mit der neuen Kamera, die Sie automatisch im Bild und im Mittelpunkt hält. Bitten Sie einfach Alexa, Ihre Kontakte anzurufen.

Alle weiteren Teilnehmer der Geburtstags-Aktion findet ihr auf einer eigens eingerichteten Aktionsseite.