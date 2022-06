TweetDeck: Mac-App wird zum 1. Juli 2022 eingestellt

Das Social Media-Dashboard TweetDeck erfreut sich immer noch großer Beliebtheit, um verschiedene Twitter-Accounts verwalten zu können. Ursprünglich startete TweetDeck als unabhängige App, wurde aber vor etwa zehn Jahren für 40 Millionen USD von Twitter akquiriert und in das Interface des Kurznachrichtendienstes integriert.

Nun teilt Twitter mit, dass man die Mac-Version von TweetDeck einstellen wird, und zwar zum 1. Juli 2022. Ab diesem Zeitpunkt kann man TweetDeck nur noch als reine Web-App verwenden. TweetDeck macht Nutzer und Nutzerinnen seit gestern mit einem großen und nicht entfernbaren Hinweistext in der App auf diesen Umstand aufmerksam. Gründe zur geplanten Einstellung nannte Twitter nicht.

We’re saying goodbye to TweetDeck for the Mac app to focus on making TweetDeck even better and testing our new Preview. July 1 is the last day it’ll be available.

You can still use TweetDeck on web and more invites to try the Preview will be rolling out over the next few months!

— TweetDeck (@TweetDeck) June 1, 2022