Twelve South BookArc Flex: Eleganter MacBook-Ständer vorgestellt

Wenn ihr euer MacBook an einem Display betreibt, könnt ihr dieses mit dem neuen Twelve South BookArc Flex elegant aufstellen. Die Neuauflage ist aus Aluminium hergestellt und wird in den Farben Weiß, Schwarz und Silber verfügbar gemacht. So könnt ihr die Halterung passend zu eurem Setup wählen.

BookArc Flex ist mit allen MacBook-Modellen ab 2015 kompatibel und kann auch andere Laptops halten, die nicht dicker als 2,54 Zentimeter sind. Die maximale Größe wird mit 16 Zoll angegeben. Der Ständer selbst bietet zwei geschwungene Relings, in der Mitte könnt ihr das MacBook aufstellen, wobei es automatisch gehalten wird. Durch das eigene Gewicht wird die Halterung zusammengedrückt, wobei alle Kontaktpunkte gummiert sind.

Stellt ihr euer MacBook auf, habt ihr mehr Platz auf dem Schreibtisch und könnt zum Beispiel zu einem größeren Display greifen. Das MacBook kann aufgestellt neben oder hinter eurem Bildschirm platziert werden und macht optisch eine gute Figur. Bei neueren Modellen, die bei kaum einer Aufgabe wirklich warm werden, ist der zugeklappte Zustand überhaupt kein Problem.

Twelve South BookArc Flex kostet in den Farben Weiß und Schwarz je 49,99 US-Dollar, die silberne Variante ist mit 59,99 US-Dollar etwas teurer. Noch lässt sich der MacBook-Ständer hierzulande nicht kaufen. Sobald die Verfügbarkeit gegeben ist, werden wir euch informieren.