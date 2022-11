Twinkly Lichterkette: Special Edition für nur 84,90 Euro im Angebot

In den letzten Tagen hat sich bei mir alles um die neue Philips Hue Lichterkette gedreht, die mit 159,99 Euro aber alles andere als günstig ist. Der große Vorteil: Die Steuerung ist über die Hue-App wirklich spielend einfach gelöst, ebenso die Kopplung mit Zubehör wie etwa einem smarten Schalter. Mehr Möglichkeiten hat man aber ohne Zweifel weiterhin mit einer Twinkly Lichterkette.

Zudem werden die Twinkly-Produkte frei im Handel verkauft und daher deutlich günstiger angeboten. Das aktuell beste Angebot liefert Cyberport, denn dort bekommt ihr heute die sonst 149 Euro teure Special Edition mit 250 bunten und warmweißen LEDs und einer Länge von 20 Metern für nur 84,90 Euro (zum Angebot). Bei anderen Händlern bezahlt ihr mindestens 20 Euro mehr – das ist in der Vorweihnachtszeit definitiv eine Ansage.

Bei Twinkly habt ihr natürlich alle Möglichkeiten: Jede einzelne LED kann separat voneinander angesteuert werden und über die App könnt ihr zahlreiche Animationen und Effekte erstellen. Das ist wirklich beeindruckend. Wie oft man so etwas dann aber tatsächlich in der Praxis verwendet, ist natürlich eine andere Frage. Praktischer sind da schon Funktionen wie etwa die HomeKit-Anbindung, die per Software-Update verfügbar ist. Darüber kann man die Lichterkette dann einfach mit Siri ein- und ausschalten oder Automationen erstellen.

Falls euch 20 Meter nicht reichen, bekommt ihr die Twinkly Lichterkette auch in 32 Metern (400 LEDs) oder 40 Meter (600 LEDs). Die besten Preise dafür findet ihr aktuell bei Your-Smarthome.