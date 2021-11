Twinkly Light Tree: In meinem Garten steht jetzt ein smarter Baum

Es sind nur noch fünf Wochen bis Weihnachten und damit wird es allerhöchste Zeit, sich um die Weihnachtsbeleuchtung zu kümmern. Bei mir Zuhause muss diese natürlich smart sein, das versteht sich ja von selbst. Seit einiger Zeit gibt es dafür auch den perfekten Hersteller: Twinkly.

Von der italienischen Marke habe ich euch ja bereits zahlreiche Produkte vorgestellt, etwa die smarte Lichterkette, den Spritzer oder auch den Flex-Lichtschlauch. Und da ich auch dieses Weihnachten noch etwas Neues von Twinkly ausprobieren wollte, hat mir Lampenwelt.de freundlicherweise einen Twinkly Light Tree zum Testen zur Verfügung gestellt.

Das ist die aktuelle Rabatt-Aktion rund um Twinkly

Bevor wir zu den Details meines 300 Zentimeter großen Baums kommen, möchte ich einen kleinen Hinweis mit euch teilen: Je nach Warenwert könnt ihr bei Lampenwelt.de im Rahmen der Black Week aktuell bis zu 17 Prozent sparen. Nutzt dazu einfach die folgenden Gutscheine.

LW21-BW10 – 10 Prozent ab 100 Euro

– 10 Prozent ab 100 Euro LW21-BW12 – 12 Prozent ab 150 Euro

– 12 Prozent ab 150 Euro LW21-BW15 – 15 Prozent ab 300 Euro

– 15 Prozent ab 300 Euro LW21-BW17 – 17 Prozent ab 500 Euro

Die Gutscheine lassen sich auf alle Twinkly-Produkte anwenden, schaut also einfach mal, ob für euch etwas dabei ist. Gültig sind die Coupons bis zum 28. November.

Das erwartet euch beim Twinkly Light Tree

Ich wollte dieses Jahr etwas mehr – und es ist der Twinkly Light Tree mit einer Höhe von 300 Zentimetern geworden. Den smarten „Baum“ gibt es auch in 200, 400 oder 600 Zentimetern, wobei beim größten Modell zusätzlich noch der Kauf des Stangen-Sets erforderlich ist. Diese gehören beim Kauf der drei kleineren Varianten zum Lieferumfang, so dass man direkt loslegen kann.

Der Aufbau des Twinkly Light Tree ist leichter als gedacht, wobei es mit zwei helfenden Händen ganz sicher noch etwas einfacher geht. Zunächst wird die Basis tief genug in den Boden geschoben und die Heringe mit Hilfe eines Bands in den korrekten Abständen auf der Wiese platziert. Danach steckt man das Gestänge zusammen und hakt das Lichternetz an der Spitze ein, um das ganze Konstrukt dann aufzustellen.

Im Anschluss wird das Netz mit den Heringen am Boden befestigt und mit Hilfe von Druckknöpfen von oben bis unten geschlossen. Ich bin erstaunt, dass das wirklich recht unkompliziert geklappt hat, auf den ersten Blick war der Packungsinhalt schon ein wenig angsteinflößend. Und wenn bei uns das Netz nicht im ersten Versuch ein kleines bisschen verdreht gewesen wäre, hätte es noch schneller geklappt.

Eine Hürde gibt es bei der Installation dann aber doch

Eine Sache hat mich dann aber doch sehr enttäuscht: Die Kabel. Deren Qualität passt meiner Meinung nach nicht ganz zum Preis, sie wirken sehr dünn und hart. Viel schlimmer noch: Die Zuleitung zum Controller und vom Controller zum Stecker-Netzteil ist definitiv zu gering. Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, die 1,5 oder maximal 2 Meter zu messen, denn mir war sofort klar, dass ich um ein Outdoor-Verlängerungskabel niemals herumkommen werde.

Was dagegen problemlos geklappt hat, das war die Einrichtung in der Twinkly-App. Und das sollte selbst dann keine Herausforderung sein, wenn ihr noch neu dabei seid. Für die Kopplung mit der Twinkly-App wird zunächst eine Verbindung per Bluetooth hergestellt, im Anschluss kann man den Controller dann auch mit dem heimischen WLAN verbinden.

Was Twinkly dann bietet, ist auch im Jahr 2021 noch beeindruckend: Jede einzelne LED des Baums kann nicht nur kartiert, sondern auch einzeln angesteuert werden. Zusammen mit den vorgefertigten Szenen und Effekten, die sich alle nach eigenen Wünschen konfigurieren lassen, ist Twinkly einfach ein wunderbar verrücktes Spielzeug. Aber keine Sorge: Es sind auch dezente Einstellungen machbar. Mir gefallen beispielsweise verschiedene, warme Weißtöne mit einem kleinen Funkeln ziemlich gut.

Ebenfalls mit an Board sind Timer und Fernsteuerung, auch eine Integration von Amazon Alexa und Google Assistant ist gegeben. Verzichten müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt leider immer noch auf HomeKit oder Siri-Kurzbefehle. Als kleiner Workaround bietet sich eine Outdoor-Steckdose mit HomeKit an, denn alle Twinkly-Produkte merken sich die zuletzt verwendete Szene, wenn sie aus- und später wieder eingeschaltet werden.

Mein Fazit zum Twinkly Light Tree

Direkt nach dem Aufstellen des Twinkly Light Tree war ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht, denn so beeindruckend sah er im Hellen gar nicht aus. Das änderte sich aber mit Einbruch der Dunkelheit, denn statt des nackten Konstrukts sieht der Twinkly Light Tree dann tatsächlich aus wie ein beleuchteter Baum.

399,90 Euro für das drei Meter hohe Modell sind natürlich eine Ansage, dank der aktuellen Rabatt-Aktion könnt ihr den Preis aber um immerhin 15 Prozent und damit 60 Euro reduzieren. Für verrückte Smart Home Junkies, die keinen großen Baum im Garten haben, ist der Twinkly Light Tree auf jeden Fall einen Blick wert. Schaut einfach mal im Shop von Lampenwelt.de vorbei.