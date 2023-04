Udoku: Neues Premium-Sudoku-Spiel mit spannendem Zusatzmodus

Auf der Suche nach einer passenden Sudoku-App im deutschen App Store ist den Entwicklern Holger Lakmann und Ralf Lulei von Lulatech aufgefallen, dass es nur Sudoku-Spiele mit Werbung oder Abonnements zu geben scheint. Das können wir besser, dachte man sich, und entwickelte kurzerhand die nun erschienene Anwendung Udoku (App Store-Link), die sich ins Premium-Genre einordnet und für einmalige 2,49 Euro aus dem App Store geladen werden kann.

Udoku ist rund 89 MB groß und benötigt zur Installation auf dem iPhone oder iPad mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer. Entgegen der Information im App Store steht die Neuerscheinung auch bereits in deutscher Sprache zur Verfügung. Nach dem getätigten Kauf in Höhe von 2,49 Euro gibt es keine weiteren In-App-Käufe, Werbung, Abonnements oder Einschränkungen, so dass es sich gleich loslegen lässt.

„Udoko hebt den Spielspaß von Sudoku auf eine völlig neue Ebene: Gespielt wird auf dem typischen Sudoko-Brett mit den bekannten Regeln. Jedoch musst Du mit Gefahren rechnen, welche das Spiel ungleich schwerer und actionlastiger machen! So werden beispielsweise schon gelöste Zahlen kurzzeitig verdeckt, gespiegelt oder gar verändert. Es stehen Dir aber auch Sondersteine als Waffe zur Verfügung, welche Dir bei geschicktem Einsatz beim Lösen des Rätsels helfen. Benutze zum Beispiel den Line Laser, um eine komplette Zeile auf einmal zu lösen. Achtung! Bei jedem Fehler verlierst Du wertvolle Sekunden und die Zeit ist knapp. Vor jedem Level wirst Du über die bestehenden Tücken und Deinen Waffenbestand informiert. Nimmst Du die Herausforderung an, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren und innerhalb der Kampagne über mehrere Episoden zum schwarzen Loch Unicorn zu fliegen?“

So berichtet das Entwicklerteam von Lulatech im deutschen App Store zum eigenen Sudoku-Spiel. Die Neuerscheinung bietet sowohl für Fans des klassischen Sudoku als auch experimentier- und actionfreudigen Usern entsprechende Inhalte, indem zwei Spielmodi zur Verfügung gestellt werden – damit möchte man sich von anderen schon verfügbaren Apps des Genres abheben.

Eher entspannt geht es im Klassiker-Modus zu, in dem die beliebten Zahlenrätsel wie gewohnt gelöst werden müssen. Im vom Entwicklerteam als „Udoku“ bezeichneten Action-Modus warten dann einige Extras auf die Zahlenpuzzle-Fans: Schon gelöste Zahlen werden kurzzeitig verdeckt oder gespiegelt. Auf der anderen Seite gibt es auch Sondersteine, die beim Lösen beispielsweise eine ganze Reihe oder Spalte an Feldern aufdecken – denn der Zeitdruck ist hoch. Zudem ist der Action-Modus in eine Kampagne eingebettet.

In den Einstellungen von Udoku können zudem weitere Anpassungen vorgenommen werden. So gibt es ein blaues und ein grünes Farbschema zur Auswahl, und auch Optionen für Notizen, das Sperren von richtigen Zahlen und die Anzeige von Hilfsfarben sind dort vorhanden. Gegenwärtig befindet sich Udoku auf Platz 2 der Puzzle-Kategorie im App Store und wird bisher mit sehr guten 4,7 Sternen bewertet.