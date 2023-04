watchOS 10: Laut Mark Gurman größtes Apple Watch-Update seit 2015

Das neue watchOS 10 wird laut Mark Gurman von Bloomberg das größte Software-Update für die Apple Watch sein, seitdem die erste Version des Smartwatch-Betriebssystems im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. So berichtet der Bloomberg-Redakteur und Apple-Kenner Gurman derzeit in der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters.

Es wird erwartet, dass Apple watchOS 10 zusammen mit iOS 17, macOS 14 und weiterer neuer Software während seiner jährlichen WWDC-Keynote am 5. Juni dieses Jahres ankündigt. In seinem heutigen Newsletter sagte Gurman, dass watchOS 10 ein „großes“ Update mit „größeren Verbesserungen“ sein wird, einschließlich einer „aktualisierten Schnittstelle“. Weitere Details nannte er nicht, so dass die genauen neuen Funktionen und Änderungen noch nicht bekannt sind.

Gurman erklärt, dass für die nächsten Apple Watch-Modelle nur minimale Hardware-Änderungen geplant sind, so dass watchOS 10 in diesem Jahr offenbar ein Hauptaugenmerk sein wird. In seinem Newsletter spricht der Bloomberg-Redakteur auch über die weiteren Ankündigungen der WWDC 2023, darunter das lang erwartete Mixed Reality-Headset, ein neues xrOS-Software-Entwicklerkit, neue MacBooks und die Software-Updates für iPhones und Co.

Die erste Beta-Version von watchOS 10 dürfte den Teilnehmenden des Apple Developer Program kurz nach der WWDC-Keynote zur Verfügung gestellt werden, während die erste öffentliche Beta-Version wahrscheinlich im Juli im Rahmen des kostenlosen Beta-Software-Programms von Apple veröffentlicht wird.