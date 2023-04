Prime Video: Heute mit Chelsea gegen Real Madrid, LOL – Last One Laughing als Empfehlung

Der FC Bayern ist das letzte deutsche Team in der Champions League und die Ausgangslage ist ziemlich schwer. Man City hat 3:0 im Hinspiel gewonnen und Bayern müsste morgen auf ein Wunder hoffen. Dieses Spiel wird übrigens nur von DAZN übertragen. Live und exklusiv zeigt Prime Video hingegen das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid. Der Gewinner, und Real hat im Hinspiel 2:0 gewonnen, spielt im Halbfinale gegen den Gewinner aus den Partien Manchester City und Bayern München.

Auf welchen Geräten kann ich Live-Sport und -Events ansehen?

Live-Events können in Webbrowsern und über die Prime Video-App auf mehr als 650 Geräten angesehen werden, einschließlich kompatibler Spielekonsolen (PlayStation und Xbox), Set-Top-Boxen und Mediaplayer (wie Google Chromecast, Roku und Apple TV), Smart TVs, Blu-ray-Player sowie Tablets und Smartphones mit iOS oder Android. Amazon-Geräte wie Fire TV und Fire Tablet unterstützen ebenfalls Live-Sportübertragungen. Wenn auf deinem Gerät kein Live-Sport angezeigt wird, aktualisiere deine App auf die neueste Version.

LOL – Last One Laughing: Die vierte Staffel

Die Serie LOL – Last One Laughing zählt zu den beliebtesten Serien auf Prime Video. Die vierte Staffel ist seit Anfang April verfügbar, ich habe den Start verpasst und werde mir die Folgen in Kürze ansehen. Die finalen Folgen 5 und 6 starten am 20. April, sind also ab Donnerstag verfügbar. Wer Lust auf ein bisschen Fremdschämen und absurde Comedy hat, sollte hier einschalten.

Noch kein Prime-Mitglied? Prime kann 30 Tage kostenlos ausprobiert werden.