iFixit zerlegt die neue Apple Watch Series 10

Der Reparier-Blog iFixit hat auf YouTube eine neue Ausgabe seiner beliebten „Teardown“-Serie veröffentlicht. Diesmal zerlegt die Kollegin von iFixit die neue Apple Watch 10, Apples bisher dünnste Smart Watch. Viel Neues kann sie im Innern der Watch allerdings nicht entdecken.

Der Weg ins Innere der Apple Watch 10 gestaltet sich etwas schwierig, denn Apple hat in der neuen Serie ein geschlossenes Gehäuse verbaut, wodurch das besonders dünne Design möglich wurde, ohne die Sensorlinse zu beeinträchtigen. Mit Wärme und dem richtigen Werkzeug lässt sich das Gehäuse dann aber schließlich doch öffnen. Im Gegensatz zur neuen iPhone-16-Serie hat Apple den Klebstoff bei der Apple Watch offenbar nicht angepasst.

Im Innern sieht es dann zunächst aus wie gewohnt: Die Batterie und die Taptic Engine sind zuoberst verbaut. Die Batterie verfügt über 327 mAh und 1.266 Wh und soll bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit gewährleisten.

Mit Blick auf das OLED-Display hat sich im Vergleich zu Serie 9 im Innern der Watch nichts verändert. Äußerlich ist das Display zwar etwas größer, doch das ist eine Änderung, die im Innern der Serie 10 nicht sichtbar wird. Trotzdem kann sich das Ergebnis absolut sehen lassen, wir in der Redaktion sind vom Unterschied beeindruckt. Noch extremer wirkt die Größe des Displays natürlich, wenn ihr von einem noch älteren Modell auf die neue Apple Watch Series 10 wechselt.

3 von 10 Punkten in Sachen Reparierbarkeit

In Sachen Reparierbarkeit vergibt iFixit 3 von 10 Punkten für die Apple Watch 10. Grund dafür ist das schwer zu öffnende Gehäuse, das es kompliziert macht, überhaupt an die Batterie zu gelangen sowie der Austausch des Glases am Boden. Mit Blick auf das Recht auf Reparierbarkeit muss Apple in den nächsten Jahren also noch einiges nachholen.

Den gesamten Teardown seht ihr hier:

