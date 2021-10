Unholy Adventure: Neues Point-and-Click-Adventure wird von Apple beworben

In jeder Woche stellt Apple im hauseigenen App Store neue Spiele und Apps vor. Aktuell gibt es im Games-Bereich in der Banner-Rotation das neue Abenteuer Unholy Adventure (App Store-Link), das sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Die Vollversion des Spiels kostet nach dem Absolvieren der ersten Inhalte einmalig 5,99 Euro – ein fairer Deal, wie wir finden. So lässt sich die Neuerscheinung zunächst ohne Fallstricke ausprobieren, ehe man sich für oder gegen die Vollversion entscheiden kann.

Der Download von Unholy Adventure ist etwa 271 MB groß und erfordert zur Installation mindestens iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät. Entgegen der Beschreibung im deutschen App Store ist auch bereits eine deutsche Lokalisierung für den Titel vorhanden. Von den Nutzern und Nutzerinnen gibt es bisher sehr gute 4,8 von 5 Sternen in den Rezensionen des App Stores.

Unholy Adventure reiht sich ein in die Tradition der klassischen Point-and-Click-Abenteuer und bietet in diesem Zusammenhang alles, was Fans dieses Genres gefällt: Eine spannende Story, kleine Rätsel und Logik-Spiele, Objekte zum Interagieren, Einsammeln und Kombinieren, ein Inventar zum Aufbewahren von Gegenständen und in diesem Fall ein Pager, der für Hinweise und kleine Hilfestellungen im Spiel sorgt. Vom Entwicklerteam des unabhängigen Studios Dali Games, die auch schon Lucid Dream Adventure in den App Store gebracht haben, heißt es zur Story des Spiels:

„Als sich eine gefährliche Katastrophe der Stadt nähert und Ihre Frau auf mysteriöse Weise verschwindet, wissen Sie, dass dieser Tag nicht gut enden kann. Begeben Sie sich auf eine gefährliche Mission, die auf den Etagen eines Spukblocks stattfindet. Rette deine Frau und entdecke das Geheimnis ihres Verschwindens.“

Im Spiel selbst gibt es laut Angaben der Macher neben „dutzenden Level“ auch „hunderte einzigartige Rätsel“ zu lösen, zudem wurde eigenes für die Neuerscheinung ein passender atmosphärischer Soundtrack kreiert. Zu viel möchten wir an dieser Stelle über die Geschichte von Unholy Adventure nicht verraten, aber wir legen euch abschließend gerne den Gameplay-Trailer bei YouTube ans Herz, den wir unter dem Artikel eingebunden haben. Abenteuer- und Point-and-Click-Fans kommen bei diesem neuen Titel im App Store definitiv auf ihre Kosten.