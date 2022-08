VanMoof S3 Aluminum: Limitierte E-Bike Edition ab 18. August bestellbar

Ich bin VanMoof-Fan. Ich fahre das S2 jetzt schon mehrere Jahre und bin damit sehr zufrieden. Das neue VanMoof S5 habe ich mir vorbestellt, hier erfolgt die Auslieferung aber erst im Herbst. Wenn euch das neue S5 oder A5 nicht so anspricht, gibt es bei VanMoof erstmals eine limitierte E-Bike Edition. Das beliebte VanMoof S3 wird in begrenzter Stückzahl auch in einer Aluminum Edition erhältlich sein.

Am 18. August wird eine sehr begrenzte Anzahl von auffälligen, raw-cut Fahrrädern für einen kurzen Zeitraum über vanmoof.com der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies ist das erste Mal, dass die Marke eine einzigartige S3-Farbvariante herausbringt.

Das S3 Aluminum hat einen Rahmen aus gebürstetem Aluminium und den ikonischen Schweißnähten von VanMoof. Die schwarze LED-Matrix-Anzeige zeigt die Geschwindigkeit, den Batteriestand und die Unterstützungsstufe an und ist mit gebürstetem Aluminium umrahmt. Der voll integrierte Lenker, der einteilige Sattel und die 28-Zoll-Reifen sind in der typischen schwarzen Farbe gehalten, während das dezente Branding auf dem Oberrohr eine Anspielung auf die allererste Version des geraden Rahmens aus dem Jahr 2008 ist, das M1.

Das S3 Aluminum verfügt über die beliebte Technik und die Funktionen des VanMoof S3, darunter einen ultraleisen Frontmotor, ein integriertes Kick-Lock, ein leistungsstarker Turbo Boost, ein Akku mit großer Reichweite und die für VanMoof typische Anti-Diebstahl-Technologie.

Das S3 Aluminum kommt am 18. August in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und den USA zum Preis von 2698 Euro auf den Markt. Ihr könnt euch schon jetzt per E-Mail anmelden, um über die Start informiert zu werden.