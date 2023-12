Werbung im App Store jetzt größer und animiert

Wir erinnern und kurz zurück: Seit Oktober 2022 schaltet Apple Werbeanzeigen auf der Startseite im App Store. Zum Start wurde noch eine große Kachel als Werbung angezeigt, die sich von den redaktionellen Kacheln nur über das kleine Wort „Ad“ unterschieden hat. Ab Juli 2023 hat Apple den Werbebanner verkleinert, denn durch die großen Kacheln wurde die komplette Anzeige nur angezeigt, wenn man nach unten scrollt.

Apple wollte sicherstellen, dass Kunden und Kundinnen die Werbung ohne zutun komplett einsehen können. Der Werbebanner wird weiterhin an zweiter Stelle angezeigt. Ganz zufrieden war man mit der Darstellung wohl nicht, denn seit ein paar Wochen hat Apple erneut Hand angelegt und die Werbung wieder bearbeitet. Die Anzeigenposition ist etwas größer geworden und ist jetzt sogar animiert. Das App-Icon wird in der Mitte angezeigt, während im Hintergrund die App Store-Screenshots der jeweiligen App animiert über den Banner laufen.

Scheinbar testet Apple hin und wieder andere Anzeigenformate, um auszuloten, welche Darstellungen am besten funktionieren. Auf der Startseite des App Stores findet ihr jetzt nur noch eine große Kachel, die auf eine App oder Spiel aufmerksam macht, die von der Redaktion ausgesucht wurde, direkt darunter ist die Werbung zu sehen. Alles was danach kommt, wird nur sichtbar, wenn man anfängt zu scrollen.

Die anderen Werbebanner im App Store wurden nicht verändert. Unter anderem gibt es in der Suche im Bereich „Empfohlen“ einen Werbebanner, zudem werden über Suchergebnissen bezahlte Werbung gelistet. Sucht man also nach einer bestimmten App, wird nicht die gesuchte Apps als erstes angezeigt, sondern ein bezahltes Suchergebnis, was womöglich gar nicht zur eigenen Suche passt.

Nutzt ihr den App Store noch?

Nach der Umstellung des App Stores auf das neue Design hat das digitale Kaufhaus an Attraktivität verloren. Früher habe ich täglich in den Empfehlungen, Charts und mehr gestöbert, derzeit kommt das nur noch sporadisch vor. App-Empfehlungen, die wir gerne aussprechen, kommen bei uns per E-Mail an – von den Entwicklern direkt. Die Übersicht im App Store ist nicht mehr gegeben, bei mir ist die Nutzung des Stores auf das Sichten und Einspielen von Updates beschränkt.

Wie sieht das bei euch aus? Nutzt ihr den App Store noch aktiv?