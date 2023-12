Pixelmator Pro: Neuer Support für Dateiformate aus Adobe Illustrator

Die Bildbearbeitungs-Software Pixelmator Pro (Mac App Store-Link) ist auch bei uns in der Redaktion ein gern gesehener Gast auf unseren Macs und kann in vielen Fällen eine teure Abo-App wie Adobe Photoshop komplett ersetzen. Nun hat das Entwicklerteam von Pixelmator ein weiteres Update für Pixelmator Pro angekündigt, das vor allem Kreativen sowie Illustratoren und Illustratorinnen zugute kommen dürfte.

Pixelmator Pro führt nämlich mit Version 3.5.2 die Unterstützung für Adobe Illustrator (AI) und Illustrator EPS-Dateien ein, so dass sich diese Dateien mit allen Ebenen, einschließlich Text- und Formebenen, öffnen und in Pixelmator Pro bearbeiten lasen. Außerdem enthält das Update Leistungsverbesserungen, die eine noch schnellere Bildbearbeitung beim Wechsel zwischen den Werkzeugen und beim Öffnen von Dokumenten in Pixelmator Pro gewährleisten. In Vorbereitung auf die bevorstehenden Feiertage hat das Pixelmator-Team außerdem eine umfassende Sammlung von Urlaubsvorlagen in Pixelmator Pro integriert. Das sind die Neuerungen:

Unterstützung von Adobe Illustrator-Dateien: Pixelmator Pro unterstützt jetzt native Illustrator-Daten in AI-Dokumenten. Das heißt, wenn man AI-Dateien in Pixelmator Pro öffnet, bleiben alle Ebenen und Ebenengruppen erhalten, so dass sich Formen und sogar Textebenen nahtlos bearbeiten lassen. Diese Verbesserung erweitert die Möglichkeiten von Pixelmator Pro erheblich, da man nun AI-Dateien öffnen kann, ohne Adobe Illustrator zu benötigen, und AI-Dateien bei Bedarf in andere Formate konvertieren kann.

Feiertags-Vorlagen: Da Weihnachten vor der Tür steht, gibt es eine Sammlung neuer, wunderschöner Urlaubsvorlagen. Die Presets wurden entwickelt, um die Erstellung von schönen Weihnachtskarten, Postern, Beiträgen für soziale Medien und Geschichten zu vereinfachen. Die neueste Pixelmator Pro-Version enthält 14 brandneue Vorlagen, darunter acht festliche, bewegliche Designoptionen. Außerdem hat man den Formen-Browser in Pixelmator Pro um elf neue Feiertagsformen erweitert, die noch mehr kreative Möglichkeiten bei der Erstellung eigener Designs bieten.

Verbesserte Leistung: Das Entwicklerteam ist bestrebt, die Erfahrung mit Pixelmator Pro zu verbessern. Als Teil der laufenden Bemühungen führt man daher weitere Leistungsverbesserungen ein: Das bedeutet, dass man jetzt schneller zwischen den Werkzeugen wechseln und Dokumente schneller öffnen können, so dass Pixelmator Pro blitzschnell arbeitet.

Das Update ist für alle bestehenden Nutzer und Nutzerinnen kostenlos. Solltet ihr Pixelmator Pro noch nicht besitzen, kann die Bildbearbeitungs-App für macOS nur noch heute mit einem Rabatt von 50 Prozent erworben werden: Statt sonst üblicher 59,99 Euro wird aktuell nur 29,99 Euro fällig. Von uns bekommt Pixelmator Pro auf jeden Fall eine absolute Empfehlung.