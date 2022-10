Apple zeigt auf der App Store-Startseite jetzt Werbung an

Habt ihr den App Store heute schon geöffnet? Ab sofort gibt es zwei neue Werbeflächen und auf der Startseite wird jetzt neben redaktionellen Empfehlungen auch bezahlte Inhalte angezeigt. Diese fügen sich nahtlos in das Karten-Design ein, sind jedoch mit einem kleinen Ad-Vermerk versehen. Wer nicht genau hinsieht, kann diese Markierung schnell übersehen.

Auf der Startseite befindet sich die Anzeige direkt unter der ersten App Store-Empfehlung. Die Anzeigen wechseln hier durch, damit man nicht immer die gleiche Karte angezeigt bekommt.

Der zweite neue Werbeplatz befindet sich auf den App-Detailseiten. Hier können Mitbewerber einfach einen Werbeplatz buchen und so Interessenten eine Alternative bieten. Kritik an den neuen App Store-Werbemöglichkeiten gibt es vom Rechtsexperten Florian Müller, der in einem Tweet bei Twitter argumentierte, dass die „Das könnte dir auch gefallen“-Werbeanzeigen „ein weiteres Mittel zur Erhöhung des effektiven App-Steuersatzes sind, das Entwickler dazu zwingt, Anzeigen auf ihren eigenen App-Seiten zu kaufen, um zu vermeiden, dass andere Kunden von dort weggelenkt werden“.