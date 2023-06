wetter.de: App-Update bringt neue Karten mit sich

Wer ungern Apples eigene Wetter-App nutzt, hat vielleicht auch schonmal die Wetter.de-App (App-Store-Link) von RTL Interactive ausprobiert. Gestern hat die kleine Anwendung ein Update bekommen, mit dem neue Karten zum Regenradar hinzugefügt werden. Mit dabei: Eine Unwetterkarte.

Hier in Lüneburg hatten wir vergangene Woche mehrere schwere Unwetterwarnungen, die sich dann tatsächlich als Gewitter und Starkregen niederschlugen. Ich schaue bei solchen Warnungen gerne regelmäßig auf die Vorhersagen, um zu schauen, ob ich mit meiner Tochter noch den Weg zum Spielplatz wagen sollte oder lieber nicht. Die Wetter.de-App hat nun ein Update bekommen, das verschiedene Karten in den bereits vorhandenen Regenradar integriert. Eine davon ist die Unwetterkarte, mit der ihr euch einen Überblick über nahende Gewitter und Co. verschaffen könnt.

Zusätzlich wurden die Wind- und Sonnenkarten für alle Nutzerinnen und Nutzer freigeschaltet, sodass ihr nun auch ohne Abo die entsprechenden Prognose einsehen könnt.

Kostenlos im App Store herunterladen

Die Wetter.de-App könnt ihr kostenfrei im App-Store laden. Eine werbefreie Nutzung ist für 0,99 Euro im Monat bzw. 6,49 Euro jährlich möglich.