NFC-Verbesserungen: Apple Pay könnte schneller und zuverlässiger werden

Sowohl kontaktlose Zahlungskarten als auch Apple Pay nutzen eine Technologie, die als NFC (Near Field Communications) bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine funkbasierte Form der Datenkommunikation, die speziell für den Betrieb in extrem geringer Entfernung gedacht ist.

Aus diesem Grund werden kontaktlose Zahlungen gemeinhin als „Tap to Pay“ bezeichnet: Die Karte, das iPhone oder die Apple Watch muss sehr nahe an das Zahlungsterminal herangeführt werden. Derzeit ist der NFC-Standard auf 5 mm ausgelegt. Engadget berichtet nun, dass das NFC Forum, das diese Standards definiert, plant, die garantierte Reichweite auf das Vier- bis Sechsfache dieses Abstands auf bis zu 30 mm zu erhöhen.

Das hört sich zwar nicht nach einer sehr großen Veränderung an, aber die Erhöhung der Reichweite würde sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Geschwindigkeit beim kontaktlosen Bezahlen und bei Apple Pay erhöhen: Die Zuverlässigkeit, weil man den NFC-Chip des iPhones oder der Apple Watch nicht mehr so nah an das Terminal heranführen muss, so dass es häufiger auf Anhieb funktioniert – vor allem in Situationen, in denen das Zahlungsterminal ungünstig positioniert ist. Schnelligkeit, weil die Transaktion schon ausgelöst wird, während man das Gerät noch in Richtung des Zahlungsterminals bewegt.

Umsetzung wohl zwischen 2025 und 2028

Derzeit unterstützt der NFC-Standard nur eine einzige Aktion – in der Regel die Genehmigung einer Zahlung. Das Forum plant jedoch die Einführung einer „Mehrzweck-Tap“-Funktion, mit der mehrere Aktionen gleichzeitig ausgelöst werden können. So könnte beispielsweise sowohl die Zahlung als auch das Sammeln von Belohnungspunkten im Einzelhandel ausgelöst werden. Eine weitere Option wäre, dass man die Apple Wallet-App nutzen könnte, um die gesamte Familie am Abfluggate eines Flughafens oder an der Ticketschranke eines Veranstaltungsorts einzuchecken.

Bis zur Einführung dieser Optimierungen dürfte es allerdings noch Zeit brauchen: Zunächst muss eine Einigung erzielt, und diese dann umgesetzt werden. Laut Aussage des NFC-Forums sind die für diese Verbesserungen erforderlichen Arbeiten bereits im Gange, es soll aber noch zwei bis fünf Jahre dauern, bis sie eingeführt werden. Apple wird mit ziemlicher Sicherheit auf neue NFC-Chips umsteigen müssen, um die neuen Standards zu unterstützen, so dass das iPhone 17 wahrscheinlich das erste Modell sein könnte, das die Vorteile nutzen kann.