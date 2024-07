NFC Multi-Purpose Tap: Neue Möglichkeiten für iPhone und Apple Watch?

Das NFC Forum, das führende Normungsgremium für die Near Field Communication (NFC)-Technologie, hat in dieser Woche einen ersten Ausblick auf die neue NFC Multi-Purpose Tap Technik veröffentlicht. Auch Apple ist ein Teil der Gemeinschaft und könnte die neuen Möglichkeiten in Zukunft in Geräte wie iPhone und Apple Watch integrieren, um Bezahlvorgänge noch komfortabler zu machen.

Aber was genau hat es mit diesem NFC Multi-Purpose Tap auf sich? Vereinfacht erklärt: Aktuell kann Apple Pay per NFC nur eine Aktion durchführen – den Bezahlvorgang. Zukünftig können mehrere Aktionen gleichzeitig durchgeführt werden, was für einen großen Komfort-Gewinn sorgen könnte.

Direkt beim Bezahlen per Apple Pay eine Quittung erhalten

Direkt beim Bezahlen können so beispielsweise eine Quittung auf euer iPhone übertragen werden. Oder ihr sammelt Punkte für ein Treue-Programm. Auch Abrechnungen für Fahrten im öffentlichen Nahverkehr könnten direkt nach dem Fahrtende und dem Ausloggen wie NFC auf eurem Gerät landen.

„Das Potenzial, mehrere Funktionen zu erfüllen und Dienste miteinander zu verknüpfen, ist grenzenlos“, sagt Mike McCamon, der geschäftsführende Direktor des NFC Forums. Solltet ihr euch für mehr Details rund um NFC Multi-Purpose Tap interessieren, schaut gerne mal direkt beim NFC Forum vorbei, dort wird die Geschichte ausführlich erklärt.

Die Erweiterung für den NFC Standard wird aktuell noch ausgearbeitet. Das Feature wird daher nicht zeitnah auf dem iPhone landen – es ist eher ein Ausblick auf das, was zukünftig möglich sein könnte.