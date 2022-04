WhatsApp kündigt neue Funktionen an: Reaktionen und Communities

WhatsApp hat offiziell neue Funktionen angekündigt. Mit Reaktionen wird man ähnlich wie bei Facebook „Antworten mit Emojis“ zulassen. Wer eine Nachricht nur kurz bestätigen möchte, kann einen Emoji an die Nachricht heften. Zum Start sind sechs Emojis möglich, unter anderem der Daumen hoch, das Herz, das lachende, erstaunte und weinende Gesicht. Später soll man mit allen verfügbaren Emojis auf Nachrichten reagieren können.

Communities im Anmarsch

In einer Community kann man mehrere Gruppen zusammenfassen. So lassen sich Nachrichten an die ganze Community senden oder eben auch nur an kleinere Gruppen. Gleichzeitig wird es zahlreiche Admintools geben, um eine Verwaltung zu erleichtern.

Organisationen wie Schulen, örtliche Vereine und gemeinnützige Organisationen verlassen sich jetzt auf WhatsApp, um sicher zu kommunizieren und Dinge zu erledigen – besonders seit die Pandemie uns alle gezwungen hat, kreative Wege zu finden, um zusammenzuarbeiten, während wir getrennt sind. Angesichts der vielen Rückmeldungen, die wir erhalten haben, denken wir, dass wir noch mehr tun können, um den Menschen die Verwaltung dieser geschäftigen Unterhaltungen in diesen Gruppen zu erleichtern.

Neue Möglichkeiten für Gruppen

Reaktionen – Emoji-Reaktionen werden in WhatsApp eingeführt, damit Menschen schnell ihre Meinung mitteilen können, ohne Chats mit neuen Nachrichten zu überfluten.

– Emoji-Reaktionen werden in WhatsApp eingeführt, damit Menschen schnell ihre Meinung mitteilen können, ohne Chats mit neuen Nachrichten zu überfluten. Admin-Löschen – Gruppenadministratoren werden in der Lage sein, fehlerhafte oder problematische Nachrichten aus den Chats aller Teilnehmer zu entfernen.

– Gruppenadministratoren werden in der Lage sein, fehlerhafte oder problematische Nachrichten aus den Chats aller Teilnehmer zu entfernen. Dateifreigabe – Wir erweitern die Dateifreigabe auf Dateien bis zu 2 Gigabyte, damit die Teilnehmer problemlos an Projekten zusammenarbeiten können.

– Wir erweitern die Dateifreigabe auf Dateien bis zu 2 Gigabyte, damit die Teilnehmer problemlos an Projekten zusammenarbeiten können. Größere Sprachanrufe – Wir führen Sprachanrufe mit nur einem Tastendruck für bis zu 32 Personen ein, mit einem völlig neuen Design für die Momente, in denen ein Live-Gespräch besser ist als ein Chat.

Laut WhatsApp „stehen die Communities noch ganz am Anfang“, was zumindest einen baldigen Start unwahrscheinlich macht. Insofern die neuen Funktionen ausgerollt werden, sagen wir natürlich Bescheid.