WhatsApp: Verstoß gegen DSGVO kostet Rekordstrafe von 225 Millionen Euro

Dem weltweit beliebten Messenger WhatsApp (App Store-Link) droht eine Menge Ärger aufgrund eines Verstoßes gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die irische Datenschutzkommission (DPC) hat gegen WhatsApp eine Rekordsumme von 225 Millionen Euro verhängt. So berichtet unter anderem t3n.

„Das Unternehmen habe gegen die strengen Datenschutzvorschriften der Europäischen Union verstoßen, was die Transparenz bei der Weitergabe von Personendaten an andere Facebook-Unternehmen angeht. Die Aufsichtsbehörde wies den Messengerdienst, der zum Facebook-Konzern gehört, außerdem an, seine Datenverarbeitung zu verändern.“

WhatsApp rechnete offenbar mit deutlich geringerer Strafe

WhatsApp, das zum Facebook-Konzern gehört, zeigt sich mit diesem Bußgeld höchst unzufrieden und kündigte rechtliche Schritte an. Mit der gefällten Entscheidung sei man nicht einverstanden, da man die Strafe als völlig unverhältnismäßig erachte. In Europa ist die DPC laut t3n „nicht nur die federführende Aufsichtsbehörde für Whatsapp in Europa, sondern beaufsichtigt auch den gesamten Facebook-Konzern. Sie ist außerdem für andere US-Tech-Giganten wie Apple zuständig, die ihre europäische Niederlassung in Irland haben.“

Mit dem Bußgeldbescheid in Höhe von 225 Millionen Euro betraten die irischen Datenschützer Neuland, eine Summe in dieser Höhe hat man bisher noch nicht verhängt. Lediglich in Luxemburg gab es in diesem Sommer noch eine höhere Strafe für Amazon von den dortigen Datenschützern, die mit satten 746 Millionen Euro zu Buche schlug. WhatsApp selbst war wohl am meisten überrascht von dieser hohen Summe: In der Bilanz des Unternehmens wurden lediglich 77,5 Millionen Euro für eine mögliche Geldstrafe zurückgestellt.