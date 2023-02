WhatsApp will Sprachnachrichten in Text umwandeln

Für euch ist es doch sicherlich auch immer eine große Freude, wenn eine mehrere Minuten lange Sprachnachricht ankommt. Was gibt es schöneres, als sich drei oder vier Minuten lang etwas anzuhören, nur um am Ende festzustellen, dass man sich die Zeit auch hätte sparen können. Insbesondere meine Frau bekommt immer wieder die Krise. Sie ist vermutlich die einzige Person auf dieser Erde, die selbst noch nie eine Sprachnachricht verschickt hat.

Gute Nachrichten gibt es in diesem Zusammenhang von WABetaInfo. Der auf Testversionen von WhatsApp spezialisierte Blog vermeldet, dass in der letzten Beta von WhatsApp für das iPhone eine Audio-Transkription für Sprachnachrichten integriert wurde. Was diese Funktion macht, ist klar: Sie wandelt den gesprochenen Text einer Nachricht in geschriebenen Text um.

Was sehr bemerkenswert ist: Die Umwandlung läuft auf dem iPhone selbst ab, es werden keine Daten zu Apple oder zu WhatsApp geschickt. Dafür funktioniert die Umwandlung aber auch nur in einer eingestellten Sprache – zumindest in der jetzigen Beta.

Üblicherweise dauert es nun noch einige Wochen, bis die Funktion komplett integriert ist und mit einem Update für alle Nutzer freigeschaltet wird. Wir werden unsere Augen auf jeden Fall offen halten und uns melden, sobald das Update im App Store bereit steht. Ich kenne jetzt schon eine Person, die sich darüber enorm freuen wird…