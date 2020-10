Widgy: Ultimative Widget-App für Bastler erlaubt individuelle Lösungen

Widget in iOS 14: Entweder man liebt oder man hasst sie. Wer seinen Homescreen gerne mit Widgets individualisiert, sollte jetzt Widgy (App Store-Link) herunterladen. Die Applikation bietet fast schier unendlich viele Anpassungsmöglichkeiten. Wer selbst gerne Hand anlegt und Zeit investieren möchte, kann hier sein Lieblingswidget nach den eigenen Wünschen erstellen.

Nach dem Gratis-Download könnt ihr den Editor öffnen und kreativ werden. Hier könnt ihr verschiedene Ebenen anlegen und die Position von Text, Icons, Bildern und Co. frei justieren. Es stehen Farben, Farbverläufe, Symbole, Diagramme und mehr zur Auswahl bereit. Als Datenquellen dienen nicht nur Datum und Zeit, sondern auch interne Systeminfos wie Bluetooth, Zeitzone, Speicherplatz, Arbeitsspeicher, VPN Status und vieles mehr. Ebenso gibt es Zugriff auf Apple Music, ihr könnt euch also ein eigenes Musik-Widget basteln. Zudem gibt es eine Anbindung an Apple Health, auch können Währungsumrechnungen genutzt werden. Wer es auf die Spitze treiben will, kann sich die API Listen ansehen.

Nachdem ihr das Widget erstellt habt, müsst ihr es noch im Bereich „Manage“ zuweisen und könnt es dann wie gewohnt dem Homescreen hinzufügen. Als Gratis-Nutzer kann man ein Widget nutzen, wer mehrere auf dem Homescreen anzeigen will, muss zur Vollversion greifen, die einmalig 5,49 Euro kostet.

Gut: Widgy baut sich gerade eine Community auf. Widgets können von Nutzern nämlich geteilt werden. Auf Reddit könnt ihr der Widgy-Community beitreten, neue Widgets entdecken oder eigene Widgets teilen. Möchte man Widgets nach den eigenen Wünschen kreieren (auch hier gibt es Grenzen), sollte man sich Widgy genauer ansehen. Die Anpassungsmöglichkeiten sind enorm.