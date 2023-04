Wir haben es schon ausprobiert: ESR HaloLock Geo Wallet mit Wo ist? bei Kickstarter unterstützen

Das ESR HaloLock Geo Wallet ist das erste Wallet mit echter Wo ist?-Integration. Das originale iPhone Leder Wallet von Apple ist ebenfalls mit Wo ist? kompatibel, allerdings wird hier lediglich der letzte Standort gespeichert, wenn das Wallet abgenommen wird. Das ESR Wallet fungiert hingegen wie ein echter AirTag und kann über andere Geräte präzise geortet werden, wobei eine zentimetergenaue Ortung nicht verfügbar ist.

Ich konnte die braune Variante schon ausprobieren und kann euch daher schon Details aus der Praxis mit auf den Weg eben. Das Wallet ist aufgrund seiner Klapp- und Aufstellfunktion größer als Apples Original und misst 102 x 56 x 12 Millimeter. Die Verarbeitung ist gelungen, die Nähte ordentlich gestochen und als Obermaterial kommt veganes Leder zum Einsatz. Das Wallet ist mit dem iPhone 12 und neuer (aber nicht mit dem iPhone mini) kompatibel, da hier MagSafe zum Einsatz kommt.

Und die MagSafe Magnete sind wirklich stark, um genau zu sein sogar doppelt so stark wie bei Apples Wallet. Und in der Praxis kann ich bestätigen, dass das ESR Wallet wirklich sehr gut am iPhone haftet und so einfach nicht abfällt – das ist wichtig, denn führt man Kreditkarten oder ein Ausweis mit, möchte man diese sensiblen Dokumente nicht verlieren. Sollte dieser Worst-Case dennoch eintreten, hat man mit der Wo ist?-Integration immer noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit sein Wallet schnell wiederzufinden, da alle in der Nähe befindlichen Apple-Geräte den Standort anonym an den Eigentümer über Wo ist? mitteilen.

In der Wo ist?-App ist das ESR Wallet schnell als „anderes Objekt“ hinzugefügt. Ihr könnt die aktuelle Position auf der Karte sehen und über einen Klick auch einen 85 dB lauten Sound abspielen. Das Wallet hat nämlich einen Lautsprecher integriert. Für die Wo ist?-Funktionalität und für die Sound-Option wird ein kleiner Akku benötigt, der mit einer vollen Ladung 3 Monate durchhält. Danach müsst ihr das Wallet für circa 90 Minuten erneut aufladen – und zwar mit dem mitgelieferten Ladekabel. Hier gibt es USB-C auf der einen, am Wallet selbst aber einen speziellen Verbinder, der auch magnetisch hält. Das ist sicherlich nicht die beste Lösung, Platz für einen USB-C Port gibt es einfach nicht, ansonsten wäre das Wallet deutlich dicker geworden.

Das ESR HaloLock Geo Wallet bietet Platz für drei Karten und man muss sich keine Sorgen machen, wenn man Kredit- oder Bankkarten mit sich führt, da das Wallet einen entsprechenden Schutz bietet. Ein Federmechanismus hält auch eine Karte sicher im Wallet. Wenn ihr eine Karte aus dem Wallet ziehen wollt, könnt ihr die Karten durch die untere Öffnung leicht nach oben schieben und so die Karten einfach entnehmen.

Kickstand und Fingerschlaufe

ESR hat weitere Features integriert. So könnt ihr euer iPhone sowohl im Hoch- als auch Querformat aufstellen, in dem ihr das Wallet aufklappt und aufstellt. Hier ist ein steiler als auch sehr flacher Winkel möglich. Das Scharnier ist relativ fest und steif, sodass das iPhone auch in der Position bleibt und das Wallet nicht von alleine zuklappt.

Praktisch finde ich auch die rückseitige Fingerschlaufe. Das Wallet macht das iPhone dicker und unhandlicher, mit der Fingerschlaufe gibt es aber die Möglichkeit das iPhone sicher zu halten. Die Schlaufe rastet ein, wenn man diese nach oben schiebt, möchte man diese nicht nutzen, rastet sie erneut ein und bleibt flach auf dem Wallet liegen. Eine wirklich gut durchdachte Lösung.

Fazit

Das ESR HaloLock Geo Wallet macht vieles richtig. Es hält wirklich sehr gut auf der Rückseite des iPhones, bietet eine echte Wo ist?-Integration, kann das iPhone aufstellen und bietet eine Fingerschlaufe für einen besseren Halt. Die eigene Aufladelösung ist notwendig, aber etwas umständlich. Hier sollte man das Kabel sicher aufbewahren, denn ohne Strom gibt es keine Wo ist?-Ortung und keine Möglichkeit einen Sound abzuspielen. Insgesamt ist das Wallet sehr empfehlenswert, allerdings sollte man beachten, dass man so sein iPhone deutlich vergrößert. Wer ein Case mit MagSafe im Einsatz hat, kann das ESR Wallet auch dort verwenden – dann wird das Gebilde aus iPhone, Case und Wallet aber schon ziemlich ausladend.

Die Finanzierung des neuen Wallets erfolgt über Kickstarter. Das Ziel ist schon erreicht, allerdings läuft die Kampagne noch 20 Tage und ihr könnt euch so das Wallet günstiger sichern. Über Kickstarter gibt es ein Wallet inklusive Versand für umgerechnet rund 34 Euro. Verfügbar sind die Farben Braun und Schwarz.