Smartmi Fan Heater: Neuer elektrischer Heizlüfter mit App-Anbindung

In den letzten Monaten sind alternative Energielösungen für den Privatgebrauch groß im Kommen gewesen. Sowohl Balkonkraftwerke als auch flexible Heizgeräte waren im Zuge der Energiekrise beliebt wie eh und je. Mit dem Smartmi Fan Heater gibt es nun eine weitere Lösung für private Zwecke, um beispielsweise den eigenen Wintergarten, die Garage, den Keller oder die Werkstatt etwas aufzuwärmen – und das inklusive einer Steuerung per Mi Home-App und beiliegender Fernbedienung.

Designtechnisch erinnert der neue Smartmi Fan Heater, ein klassischer elektrischer Heizlüfter, an die sonst im Sommer gern zum Einsatz kommenden Turm-Ventilatoren. Kühlen lässt es sich mit der Neuerscheinung allerdings nicht, der Smartmi Fan Heater konzentriert sich lediglich auf die Abgabe von Wärme. Dies geschieht mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 2.000 Watt, so dass der Raum schnell aufgewärmt werden kann.

Zudem gibt es praktische Funktionen für den Smartmi Fan Heater: Mittels der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich der Heizlüfter an- und ausschalten sowie die Heizintensität, ein Timer und der Schwenkmodus einstellen. Auch eine Kindersicherung ist dort vorhanden. Insgesamt stehen zwei Intensitätsstufen sowie ein Schwenkmodus mit beidseitigen Winkeln von 45 Grad zur Verfügung. Der Schwenkwinkel lässt sich nicht weiter anpassen.

Anlegen von automatisierten Heizplänen per App

Über die Mi Home-App kann der Smartmi Fan Heater eingerichtet, verwaltet und auch gesteuert werden. Hier stehen Optionen für eine automatische Abschaltung nach 3,6, 9 oder 12 Stunden bereit, über die Fernbedienung sind 2, 4 oder 8 Stunden möglich. Auch das Anlegen von Heizplänen ist möglich, so dass der Heizlüfter in festgelegten Zeiträumen Wärme abgibt. In der App kann auch die Helligkeit der Status-LED sowie die Ausgabe von Signaltönen angepasst werden. Eine Anbindung an Apples HomeKit ist für die Neuerscheinung leider bisher nicht vorgesehen.

Der Smartmi Fan Heater ist schon auf der deutschen Website von Smartmi gelistet und ist dort mit dem Zusatz „Demnächst“ versehen. Im deutschen Handel ist die Neuerscheinung schon im Webshop von Otto erhältlich, dort kann der Heizlüfter zum Preis von 99 Euro bei kostenlosem DHL-Versand erworben und binnen 2-3 Werktagen geliefert werden.