WISO Steuer 2023: Beliebte Anwendung für 22,99 Euro erhältlich

Rund um den ganzen Black Friday ist uns ein Angebot tatsächlich durchgerutscht. Zum Glück ist bei Amazon heute noch „Cyber Monday“, so zumindest hieß der Tag noch vor ein paar Jahren. So könnt ihr euch WISO Steuer 2023 auch heute noch zum Sparpreis von 22,99 Euro kaufen.

Das entspricht immerhin Rabatt von fast 50 Prozent, denn normalerweise kostet WISO Steuer 2023 44,99 Euro. Mit der aktualisierten Version der beliebten App könnt ihr eure Steuererklärung für das Steuerjahr 2022 auf dem Mac oder Windows-Computern und sogar auf Smartphones und Tablets erledigen.

WISO Steuer ist die All in One Lösung der Vorgänger Steuer Sparbuch, Steuer Mac, Steuer Start und Steuer Plus: WISO Steuer 2023 führt Sie zur optimalen Steuererstattung. Komplett mit allen Formularen für das Steuerjahr 2022, vielen Profi-Funktionen für Selbstständige und jeder Menge cleverer Rechner für jede Gelegenheit. Mit WISO Steuer machen Sie das Beste aus Ihrer Steuererklärung.

Was ich klasse finde: Aus den ganzen verschiedenen Apps mit den Namen „Steuer Sparbuch“, „Steuer Mac“, „Steuer Plus“ und „Steuer Start“ ist in diesem Jahr nur noch „WISO Steuer“ übrig geblieben, das alle Funktionen miteinander vereint. Und für die Mac-Version hat man in den letzten Jahren eh immer etwas mehr bezahlt als für die Start-Variante mit dem eingeschränkten Funktionsumfang.

Neben der einfachen Lizenz erhaltet ihr WISO Steuer 2023 auch zusammen mit 15 Monaten Microsoft Family 365 zum Vorzugspreis von 72,99 Euro.