Neues Readly-Angebot: Magazin-Flatrate 2 Monate für nur 1,99 Euro ausprobieren

Anzeige. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir früher Zuhause immer eine TV-Zeitschrift gekauft haben. Ab und zu habe ich mir am Kiosk auch mal ein Technik-Magazin gegönnt. Heutzutage ist der Zugriff auf Magazine und Zeitschriften deutlich einfacher und ressourcenschonender. Readly integriert mehr als 6.000 Magazine und Zeitschriften und aktuell könnt ihr den Service günstiger ausprobieren. Die ersten zwei Monate kosten zusammen nur 1,99 Euro!

Readly: 2 Monate für nur 1,99 Euro (zum Angebot)

danach 11,99 Euro/Monat, jederzeit kündbar

Während man früher alle paar Wochen die neuste Ausgabe am Kiosk kaufen musste, kann man sich bei Readly einfach per Push-Nachricht über neue Ausgaben informieren lassen. Mit wenigen Klicks ist das neue Heft geladen, gleichzeitig fällt so kein Altpapier mehr an. Der App-Zugriff bietet noch mehr Vorteile: Es gibt eine optimierte Artikelansicht für Smartphones und Tablets, zudem kann man das Abo mit der Familie teilen und auf bis zu 5 Geräten gleichzeitig lesen. Mobil könnt ihr wie gedruckt auch die enthaltenen Kreuzworträtsel und Sudoku lösen und müsst somit keine Abstriche machen.

Ich empfehle die Nutzung von Readly auf dem iPad, da das Lesen auf dem großen Display einfach mehr Spaß macht. Wer unterwegs ein wenig stöbern und lesen möchte, kann aber auch das iPhone nutzen. Hier muss man dann etwas mehr scrollen und wischen. Im Entdecken-Bereich könnt ihr das gesamte Sortiment durchsuchen und so auch Magazinen eine Chance geben, die ihr sonst nicht gekauft hättet. Da es sich um eine Flatrate handelt, geht ihr kein Risiko ein und könnt auch schnell zur nächsten Zeitung wechseln, wenn ihr im aktuellen Magazin keine spannenden Themen mehr findet.

Die Readly-App ist mit 4,7 Sternen bewertet und bietet eine Schnellübersicht und ein Doppelseiten-Layout. Lesezeichen sind selbstverständlich möglich, ebenso könnt ihr festlegen, wie viele Magazine ihr maximal offline speichern wollt. Gleichzeitig werden immer wieder neue Titel hinzugefügt und so das Sortiment erweitert. Außerdem könnt ihr auch die lokalen Editionen von BILD und WELT laden, um so News aus eurer Umgebung zu erhalten.

Zudem findet ihr Tech-Hefte wie Computer Bild, MacLife, CHIP oder Connect. Aber auch andere Themenwelten sind vertreten: FORBES, Auto Bild, AudioVideoFoto, TV Movie, National Geographics, Börse Online, Welt der Wunder, MY BIKE, Revue Heute, Women Health, Cosmopolitan, Rolling Stone, InTouch und viele mehr.

Readly jetzt 2 Monate für nur 1,99 Euro testen

Ihr habt Lust auf Readly bekommen? Dann könnt ihr euch als Neukunde oder Kundin jetzt 2 Monate Zeit nehmen, um das Angebot selbst auf Herz und Nieren zu prüfen – und das für nur 1,99 Euro. Erst danach kostet Readly regulär 11,99 Euro pro Monat.