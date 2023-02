WISO Steuer 2023: Heute für 23,39 Euro im Angebot erhältlich

Bei Amazon ist die Steuerwoche gestartet. Verschiedene Programme, die euch bei der Steuererklärung helfen, sind zum Teil drastisch im Preis reduziert. Der bekannteste Kandidat ist ohne Zweifel WISO Steuer 2023. Die Software von Buhl bekommt ihr heute für 23,39 Euro (Amazon-Link), der reguläre Preis liegt bei 44,99 Euro.

In diesem Jahr hat das Entwicklerteam ja ein wenig an der Preisschraube gedreht, bisher gab es WISO Steuer 2023 auch noch nicht unter 20 Euro. Dafür hat aber auch das Durcheinander der verschiedenen Versionen für Windows, Mac und das iPad aufgehört. Es gibt nur noch eine App, die auf allen Systemen genutzt werden kann.

Was den Komfort angeht, ist WISO Steuer 2023 auf jeden Fall ziemlich weit vorne dabei. Es gibt hunderte Steuer-Tipps und über 150 Videos, die beim Ausfüllen der Formulare helfen sollen. Und wenn gar nichts mehr hilft, bietet Buhl rund um WISO Steuer 2023 auch einen kostenlosen Telefonsupport.

Ich kann übriges auch in dieser Woche loslegen, denn am Samstag ist meine Beitragsübersicht der Krankenkasse in den Briefkasten geflattert. Wobei ich zugeben muss, dass ich die Sachen von meinem Steuerberater erledigen lasse. Ein kleines bisschen Komfort, allerdings auch bedeutend teurer.

Falls ihr Alternativen zu WISO Steuer 2023 sucht, findet ihr im Rahmen der Angebote auch Anwendungen wie Quick Steuer 2023 oder Taxman 2023.

Angebot QuickSteuer 2023 (für Steuerjahr 2022) | Private Steuererklärung | Download | Aktivierungscode per... Ab Version 2021 für die Erstellung und Abgabe von bis zu 3 Steuererklärungen - geeignet für Windows 8.1 / 10 / 11

Die praktische Steuererklärungssoftware mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche hilft Schritt für Schritt die Steuererklärung zu erstellen -...