WOW mit 50 Prozent Rabatt: Live-Sport, Filme und Serien jetzt günstiger für 6 Monate

WOW, ehemals Sky Ticket, bietet aktuell 50 Prozent Rabatt auf alle 6-Monats-Abos. Wer sich nur für Sport und Fußball interessiert, wird sicherlich wissen, dass durch die Weltmeisterschaft in Katar gerade eine lange Winterpause eingelegt wird. Ab dem 20. Januar 2023 geht es in der Bundesliga weiter, ab dem 27. Januar 2023 auch in der 2. Bundesliga. Natürlich hat WOW noch mehr Sportarten zu bieten, die Übersicht findet ihr folgend.

WOW Live-Sport für 14,99 Euro statt 29,99 Euro

In den ersten 6 Monate kostet das Live-Sport-Paket nur 14,99 Euro statt 29,99 Euro. Danach ist das Paket jederzeit kündbar, natürlich könnt ihr auch nur das Angebot mitnehmen.

Alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live

Alle Spiele der Premier League & des DFB-Pokals

Die Formel 1, Formel 2, Formel 3, IndyCar Series 2022 und der Porsche Supercup

Alle Spiele der LIQUI MOLY Handball Bundesliga

300 Top-Spiele der NHL live

Die besten Turniere der ATP World Tour, PGA-Tour & DP World Tour

Alle Meetings der Wanda Diamond League live & exklusiv

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

WOW Serien für 4,99 Euro statt 9,99 Euro

In den ersten 6 Monate kostet das Serien-Paket nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro. Danach ist das Paket jederzeit kündbar, natürlich könnt ihr auch nur das Angebot mitnehmen.

Exklusive und preisgekrönte Top-Serien

HBO, Sky Originals, Peacock, Warner TV

Serien parallel zum US-Start

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

WOW Filme & Serien für 7,49 Euro statt 14,98 Euro

In den ersten 6 Monate kostet das Filme und Serien-Paket nur 7,49 Euro statt 14,98 Euro. Danach ist das Paket jederzeit kündbar, natürlich könnt ihr auch nur das Angebot mitnehmen.

Blockbuster kurz nach dem Kino

Über 1.000 der beliebtesten Filme

Exklusive und preisgekrönte Top-Serien

HBO, Sky Originals, Warner TV, Peacock

Serien parallel zum US-Start

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

WOW Komplettpaket

Ihr möchtet direkt das Komplettpaket? Dann könnt ihr direkt beide Pakete zusammen bestellen. Hier gelten die oben genannten Preise. In den ersten 6 Monaten zahlt ihr dann nur 22,48 Euro pro Monat statt 44,97 Euro.