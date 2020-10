XCOM 2 Collection: Vorbestellungen im App Store ab sofort möglich

Bereits im Februar 2016 erschien XCOM 2 für den PC, ein paar Wochen später folgte dann auch das Release für macOS im Mac App Store. In der Zwischenzeit hat sich auch im mobilen Bereich viel getan – Smartphones und Tablets werden immer leistungsfähiger und machen Desktop-Rechnern und Konsolen Konkurrenz. So ist es nun nicht verwunderlich, dass die Entwickler von Feral Interactive die Veröffentlichung von XCOM 2 Collection für iOS bekanntgegeben haben.

Das offizielle Release soll am 5. November 2020 erfolgen, Vorbestellungen für die iOS-Version (App Store-Link) sind im deutschen App Store ab sofort möglich. Der Preis wird bei 27,99 Euro liegen, für die Installation sollte man neben iOS 13.1 oder neuer auch 8,5 GB an freiem Speicherplatz mitbringen. Die Entwickler empfehlen während des Installationsprozesses mindestens 17 GB an freiem Speicher. Als unterstützte Geräte werden iPhones ab dem iPhone 7 Plus sowie das iPad mini der 5. Generation, das iPad Air ab der dritten Generation, das iPad ab der siebten Generation sowie die iPad Pro-Modelle ab 2017 angegeben.

Von den Entwicklern von Feral Interactive heißt es auf der Website zu XCOM 2:

„Außerirdische regieren die Erde mit einer neuen Ordnung, die eine glänzende Zukunft für diejenigen verspricht, die sich anpassen, während sie alle zum Schweigen bringen, die dies nicht tun. An den Rändern der Welt versammeln sich die zerstreuten Kräfte von XCOM, um die Menschheit zu verteidigen, einen globalen Widerstand zu entfachen und den Planeten zurückzugewinnen. Mit der XCOM 2 Collection kannst du das Alien-Regime von deinem iPad oder iPhone aus besiegen – die komplette Erfahrung von XCOM 2: War of the Chosen und vier DLC-Pakete in einem einzigen Paket ohne In-App-Käufe.“

Neben dem Spiel XCOM 2: War of the Chosen gibt es die gerade schon erwähnten vier DLC-Packs „Alien Hunters“, „Shen’s Last Gift“, „Anarchy’s Children“ und „Resistance Warrior Pack“. Wir werden euch natürlich noch einmal gesondert informieren oder diesen Artikel updaten, wenn das offizielle Release der XCOM 2 Collection erfolgt ist. Bis dahin könnt ihr euch abschließend noch das YouTube-Video zur Neuveröffentlichung ansehen.