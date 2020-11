Zubehör fürs iPhone 12 (Pro): Backcases für jeden Geschmack

Es ist noch nicht allzu lange her, dass wir euch in einem kleinen Artikel erste Schutzhüllen für das neue iPhone 12 und iPhone 12 Pro präsentiert haben. Seinerzeit ging es um stilvolle Ledercover und Book Cases, heute stellen wir hingegen Backcases aus Silikon, TPU, Aramidfaser und Holz, sowie auch ein Eco Case vor.

Stabiler Kunststoff- und Silikon-Schutz: JT Berlin

Vom bekannten Hersteller JT Berlin liegen uns gleich vier Backcover vor: Das Pankow Clear Case (14,95 Euro) mit stoßabsorbierendem TPU-Rahmen und kratzfester Rückseite, das Pankow Soft (14,95 Euro), eine anschmiegsame Silikonhülle mit verstärkten Ecken und 1m Fallschutz, der etwas stabilere Bruder Pankow Solid (19,95 Euro) mit 1,2m Fallschutz und zweischichtigem, rutschsicherem Case, sowie das farbenfrohe, in fünf Farbvarianten erhältliche LiquidSilicon-Case Steglitz (19,95 Euro). Während das Pankow Soft für meinen Geschmack etwas zu weich und flexibel ist und nicht unbedingt hochwertig aussieht, macht man mit den drei anderen Exemplaren absolut nichts falsch. Die Verarbeitung stimmt, alle Ecken sind geschützt, die Cases liegen gut in der Hand. Lediglich beim Silikoncase Steglitz gibt es die typische Anfälligkeit für Staub sowie einen verhältnismäßig dicke Wulst über dem Rahmen. Den wohl besten Schutz erhält man mit dem sehr griffigen Pankow Solid.

Umweltschonend und ungewöhnlich: Woodcessories

Auch vom Bochumer Unternehmen Woodcessories haben wir in der Vergangenheit bereits einige tolle Produkte vorgestellt. Beim neuen iPhone 12 (Pro) ist der Hersteller unter anderem mit zwei besonderen Backcases dabei. Zum einen gibt es das Woodcessories Wooden EcoBump (39,99 Euro) mit einer Rückseite aus dünnem, glatten Walnussholz und einem umliegenden steifen Silikonrahmen, der aus recyceltem TPU hergestellt wird. Auch das verwendete Holz wurde natürlich gewachst und stammt aus kontrolliertem Anbau. Ebenfalls erhältlich ist das Woodcessories Bio Case (29,90 Euro), das in sieben bunten Farben geliefert werden kann und einen stabilen Rundumschutz aus Bio-Material bietet. Für das Bio Case werden Weizen- und Strohreste aus der Landwirtschaft verwendet, zudem ist das Case 100 Prozent schadstoffarm, REACH-zertifiziert, kompostierbar und verfügt über einen veganen, nachhaltigen Innenstoff, der gegen Kratzer schützt. Beide Cases sind echte Hingucker, hochwertig verarbeitet und schmiegen sich perfekt an das iPhone 12/12 Pro an. Besonders toll: Für jedes bestellte Case von Woodcessories wird ein neuer Baum gepflanzt.

Schutz im Apple-Design: Elago

Wer seinem neuen iPhone ein Backcover gönnen will, das über ein unauffälliges, aber gleichzeitig an die Schutzhüllen von Apple angelehntes Design verfügt, sollte sich die Produkte von Elago ansehen. Hier zahlt man nur einen Bruchteil von Apples Zubehörpreisen und bekommt günstig gute Qualität geboten. Beim Elago Hybrid Clear Case (11,99 Euro) gibt es zwar keine runden Magnete auf der Rückseite wie bei Apples Clear Case, allerdings wirkt das transparente Case für den Preis hochwertig und verfügt zudem über eine speziell beschichtete Rückseite, die sich nicht an das iPhone „ransaugt“. Darüber hinaus kann das Hybrid Clear Case in verschiedenen Rahmenfarben erworben werden, sollte man ein paar Farbakzente wünschen. Eines meiner Favoriten-Cases für das iPhone 12/12 Pro ist jedoch das Elago Silicone Case (13,99 Euro), das in mehreren Farben erhältlich ist und sehr nah an das übliche Design von Apple herankommt. Im Inneren gibt es ebenfalls ein weiches Inlay aus Mikrofaser und einen umliegenden Rahmenschutz. Wie schon beim JT Berlin LiquidSilicone Steglitz Case angesprochen, bekommt man es aber auch hier sehr schnell mit Staub auf dem weichen, griffigen Silikonmaterial des Backcases zu tun.

Preisgünstige Alternative samt Displayfolie: EasyAcc

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten immer auch die Cases von EasyAcc, die zudem eine Displayfolie für das iPhone 12/12Pro mitliefern. Wir haben das EasyAcc Silikon Case (12,99 Euro) in Schwarz vorliegen, das sich ebenfalls sehr am Apple-Design orientiert und über eine weiche Mikrofaser-Polsterung im Inneren verfügt. Auch wenn der Hersteller hier „Fingerabdruck- und staubresistent“ angibt, können wir leider nur das Gegenteil bestätigen. Das weiche Silikonmaterial ist ein großer Staubmagnet. Ebenfalls im Angebot hat EasyAcc eine transparente Hülle, die für kleine 9,99 Euro zu haben ist. Aktuell ist diese allerdings nur in der komplett farblosen Variante für das iPhone 12 Pro Max bei Amazon erhältlich, wir haben zwei Versionen mit einem schwarzen und roségoldenen Rahmen vorliegen. Die Clear Cases wirken leider nicht extrem gut verarbeitet, hier würde ich stattdessen lieber ein paar Euro mehr investieren und zum oben erwähnten Elago Hybrid Clear Case greifen, das deutlich wertiger wirkt.

Außergewöhnlich in Aramid: Pitaka

Ein ganz besonderes Case haben wir uns für den Schluss aufgespart, das Pitaka MagEZ Case. Selbiges wird zu 100 Prozent aus Aramidfaser hergestellt, die auch in Raumschiffen, kugelsicheren Westen und Formel 1-Autos zum Einsatz kommt. Das Case ist mit 15 Gramm und einer Dicke von 0,85 mm zudem ein echtes Leichtgewicht und unterstützt das MagSafe Wallet sowie den MagSafe Charger. Im Inneren gibt es trotz der geringen Dicke ein eingearbeitetes Metallplättchen, das das Pitaka MagEZ mit der magnetischen Pitaka-Autohalterung kompatibel macht. Der Hersteller gibt an, dass das Case trotz des verbauten Metalls keinerlei Beeinträchtigung des WLAN- oder Mobilfunk-Signals zur Folge hat. Das Pitaka MagEZ Case hat aufgrund seiner Bauweise und des verwendeten Materials dementsprechend auch seinen Preis: 49,95 Euro wird für das hauchdünne, sich dem iPhone 12 (Pro) anschmiegende Backcover veranschlagt. Aber: Mit dem Gutschein PITAKA12 könnt ihr aktuell 20 Prozent sparen und zahlt nur 39,99 Euro – nur noch bis zum 6. November. Einen kompletten Rundumschutz bekommt man hier nicht geboten, daher ist bei starker Beanspruchung des iPhones eventuell noch eine zusätzliche Schutzhülle oder Tasche vonnöten. Auf der Website von Pitaka kann weiteres magnetisches Zubehör erworben werden, darunter die oben bereits erwähnte Auto-Halterung oder ein Card Sleeve.