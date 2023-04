ZDFmediathek mit neuen Wiedergabe-Optionen auf iPhone und iPad

In der ZDFmediathek (App Store-Link) finde ich fast immer eine interessante Dokumentation, besonders empfehlenswert ist hier sicher Terra X. Davon ab gibt es mit dem Update auf Version 5.16 neue Möglichkeiten für iPhone- und iPad-User. Ab sofort lässt sich auch die Wiedergabegeschwindigkeit sowie die Qualität direkt im Player einstellen.

Über die Einstellungen könnt ihr bei der Wiedergabegeschwindigkeit Werte zwischen 0,25 und 2 wählen, das Video lässt sich also langsamer oder schneller abspielen. Ich nutze diese Funktion gerne bei YouTube-Videos, häufig kann man Videos getrost etwas schneller anschauen und spart sich so einfach Zeit. Im Bereich Videoqualität könnt ihr zwischen Niedrig, Mittel und Hoch wählen, ebenso kann man einen Schalter umlegen, dass im WLAN immer die höchste Stufe gewählt wird. Ebenfalls gut: Neue Videos-on-Demand werden in Full-HD verfügbar gemacht.

Als weiteres Extra gibt es Optimierungen bei Pushbenachrichtigungen auf mobilen Geräten. Im Bereich Mein ZDF könnt ihr euch über die Verfügbarkeit neuer Videos, bald ablaufender Offline-Videos oder Sendestart-Erinnerungen benachrichtigen lassen.

Die ZDFmediathek ist 44,6 MB groß und auch auf dem Apple TV heimisch.