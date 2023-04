FRITZ!Smart Gateway mit Zigbee und DECT ULE: Für noch mehr smarte Geräte

Mit dem neuen FRITZ!Smart Gateway unterstützt das FRITZ! Smart Home neben DECT ULE erstmals die Funktechnologie Zigbee. Insbesondere in der Lichtsteuerung eröffnen sich viele Möglichkeiten, da man nun Zigbee-LED-Lampen unterschiedlicher Hersteller nahtlos in ein bestehendes FRITZ!-Heimnetz integrieren kann. Außerdem lassen sich über das neue FRITZ!Smart Gateway noch mehr DECT-Geräte wie Heizkörperregler, Steckdosen, Funktaster und LED-Lampen ins smarte Zuhause einbinden. Für die Kommunikation mit der FRITZ!Box verfügt das smarte Gateway über eine WLAN- und eine LAN-Schnittstelle, die ausschließlich für diese Verbindung konfiguriert sind.

An der Steckdose ist das Gerät flexibel in jedem Raum platzierbar. Nach der Installation kann man zuhause alle Zigbee- und DECT-Geräte bequem per Funktaster FRITZ!DECT 440, FRITZ!Fon oder fritz.box im Browser steuern – und mit der FRITZ!App Smart Home auch von unterwegs. Der integrierte USB-Port dient als Ladestation für mobile Geräte. Das FRITZ!Smart Gateway ab sofort zum Preis von 89 Euro im Handel verfügbar – zum Beispiel bei MediaMarkt.