Neue Funktionen für Instagram-Reels: Trends, Editieren und Geschenke

Eine der Kernfunktionen vom sozialen Netzwerk Instagram (App Store-Link) sind die sogenannten Reels, kleine Videobeiträge, die vor allem für Influencer und Influencerinnen sowie sonstige Kreative interessant sind. Nun hat der Mutterkonzern des Netzwerks, Meta, weitere Verbesserungen für Instagram-Reels angekündigt.

Kreative sind immer auf der Suche nach neuen Ideen für ihre Inhalte. Deshalb bietet Meta dieser Zielgruppe nun einen speziellen Bereich, in dem man sich von den neuesten Trends inspirieren lassen kann. Es lassen sich so die beliebtesten Songs für Reels sehen, inklusive der Info, wie oft die Audiodatei bereits verwendet wurde. Die Songs lassen sich antippen, um sie zu verwenden, oder um die Audiodatei für sich selbst zu speichern. Zudem können Instagram-User auch sehen, welche Themen und Hashtags in Reels am häufigsten vorkommen, um ihre eigenen Inhalte darauf abzustimmen.

Weiterhin erleichtert Meta die Bearbeitung von Reels auf Instagram, indem man Videoclips, Audio, Sticker und Text auf einem einheitlichen Bearbeitungsbildschirm zusammenführt. Das macht es einfacher, die Elemente eines Reels visuell auf die richtigen Momente auszurichten und zu timen. In Zukunft will man auch noch „weitere spannende Tools“ anbieten. Diese Funktion ist weltweit sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar.

Updates für Reels Insights

Meta verbessert auch die Reels Insights, damit man besser verstehen kann, wie die eigenen Inhalte funktionieren. Dazu werden zwei neue Metriken hinzugefügt: Die Gesamtbetrachtungszeit und die durchschnittliche Betrachtungszeit. Die Gesamtspieldauer erfasst die Gesamtzeit, in der das eigene Reel gespielt wurde, einschließlich der Zeit, in der das Reel erneut abgespielt wurde. Die durchschnittliche Abspielzeit gibt die durchschnittliche Zeit an, die mit dem Abspielen Ihres Reels verbracht wurde. Auf diese Weise können Kreative bei Instagram besser verstehen, wo sich die Leute engagieren oder wo es vielleicht einen stärkeren Aufhänger braucht, damit das Publikum länger bleibt. Außerdem gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, um zu sehen, wie Reels zum Wachstum des Accounts beitragen: Man erhält jetzt Benachrichtigungen über neue Follower, die den Weg über Reels gefunden haben.

Meta erweitert zudem den eigenen Plan, Geschenke in Reels in weiteren Märkten zur Verfügung zu stellen. „In den kommenden Wochen“ sollen noch mehr Kreative mit Geschenken versorgt werden, darunter in Australien, Kanada, Frankreich, Mexiko, Neuseeland und Großbritannien.

Außerdem fügt Meta wir eine neue Funktion hinzu, mit der man sehen kann, welche Fans ein Geschenk geschickt haben. Wenn man auf das Herz-Symbol neben den eigenen Fans tippt, erhalten letztere eine Benachrichtigung, dass man ihr Geschenk gesehen und anerkannt hast, was laut Meta „das Gefühl der Verbundenheit zwischen dir und deinen Fans noch verstärkt“.

Wann genau die neuen Reel-Features in Instagram Einzug halten, ist bisher noch nicht bekanntgegeben worden. Meta hat die Neuerungen in einem Blogbeitrag lediglich angekündigt, aber noch kein genaues Veröffentlichungsfenster für die oben genannten Funktionen genannt. Es ist damit zu rechnen, dass die Features in den kommenden Wochen in Instagram integriert werden. Wenn ihr uns bei Instagram folgen wollt, findet ihr unseren Account hier.