1Password Business jetzt 6 Monate kostenlos, Prime Video für Studenten 12 Monate gratis & mehr

Arbeitet ihr im Home-Office? Um die Arbeit zu erleichtern, hat 1Password nun die Testbeschränkungen gelockert und bietet 1Password Business jetzt 6 Monate kostenlos an – zuvor durfte man nur 30 Tage kostenlos testen. Falls ihr also im Team arbeitet und euch von 1Password Business unterstützen lassen wollt, greift jetzt zu. Nach Ablauf der Testphase kann man natürlich wieder aussteigen oder den Service für 7,99 US-Dollar pro Monat abonnieren.

Microsoft Teams ebenfalls gratis

Wer Office 365 abonniert hat, kann Microsoft Teams schon jetzt nutzen. Microsoft möchte in den aktuellen Corona-Zeiten aber allen Personen Zugriff auf Teams geben, um das Home-Office zu erleichtern. Die nun kostenlose Version von Teams beinhaltet unbegrenzte Chatmöglichkeiten, integrierte Gruppen- und Einzel-Audio- oder Videogespräche, 10 GB Datei-Speicher für das Team und 2 GB persönlichen Datei-Speicher pro Benutzer. Außerdem könnt ihr in Echtzeit in den Office-Anwendungen für das Web zusammenarbeiten, einschließlich Word, Excel, PowerPoint und OneNote. Es gibt kein Enddatum für dieses Angebot. Registrierungen könnt ihr euch hier, dort findet ihr auch weitere Details.

Prime Video für Studenten 12 Monate kostenlos

Auch die Hochschulen machen dicht. Falls ihr Student seid, könnt ihr Amazon Prime 12 Monate kostenlos nutzen – und so auch auf Prime Video zugreifen. Das Angebot ist nicht neu und schon lange verfügbar, zum aktuellen Zeitpunkt möchten wir aber noch einmal darauf hinweisen. Wichtig: Das Angebot richtet sich an Amazon-Kunden, die bei Amazon Student Neukunde sind. Nach dem ersten Jahr kostet Prime für Studenten dann nur die Hälfte.