2019 Countdown: Apple liefert jeden Tag ein Film-Angebot (18. Dezember)

19. Dezember – Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich: Der Film mit Charlize Theron und Seth Rogen kostet aktuell nur 3,99 Euro bei iTunes und liegt nur in HD zum Abruf bereit. Bei Prime Video zahlt man ebenfalls nur 3,99 Euro. Und das erwartet euch: „Man nehme eine erfolgreiche, unabhängige Frau, die vor dem nächsten großen Karriereschritt steht und stelle ihr einen schräg-charmanten Chaoten ohne konkreten Lebensplan an die Seite. Fertig ist das Erfolgsrezept für die beste Komödie dieses Jahres! Charlize Theron und Seth Rogen haben das Zeug, zum Traumpaar dieses Sommers gekürt zu werden!“ (iTunes-Link)

So funktioniert der 2019 Countdown von Apple

„In unserem Countdown zum Jahresende gibt es jeden Tag einen Film oder ein Bundle besonders günstig. Schau also regelmäßig bei iTunes vorbei, damit du keines dieser Highlights verpasst – denn das Angebot gilt nur für jeweils 24 Stunden.“ Die Inhalte könnt ihr auf allen euren Endgeräten kaufen und nach Belieben ansehen. Welche Angebote es Tag für Tag gibt, erfahrt ihr natürlich bei uns im Blog.

Diese Angebote habt ihr leider verpasst

17. November – Shazam!: Bei dem Wörtchen Shazam denken wohl fast alle an die Musikerkennungs-App. Aber es gibt auch einen Film mit diesem Titel. Der Action-Film mit Zachary Levi, Mark Strong und Asher Angel kostet bei iTunes nur 4,99 Euro und liegt in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos bereit. Zum Inhalt heißt es: „Billy Batson ist ein gewiefter Vierzehnjähriger, der sich in den erwachsenen Superhelden Shazam verwandeln kann. Jetzt muss er seine Kräfte mit dem Bösewicht Dr. Thaddeus Sivana messen.“ (iTunes-Link) Bei Amazon muss man übrigens 9,99 Euro bezahlen.

16. Dezember – Mission Impossible Fallout: Ich habe alle Mission Impossible-Filme gesehen und wurde gut unterhalten. Heute könnt ihr euch die Edition „Fallout“ für nur 4,99 Euro kaufen – und zwar in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Falls ihr Prime Video habt, könnt ihr den Film in HD kostenlos streamen. Und darum geht es: „Die besten Absichten suchen uns oft heim. In MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT stehen Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein Team (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) mit ihren Verbündeten im Wettlauf gegen die Zeit, nachdem eine Mission schiefgelaufen ist.“ (iTunes-Link)

14. Dezember – Marvel Studios‘ Captain Marvel: Diesen Action-Film gibt es leider nur in Full-HD und kostet aktuell nur 3,99 Euro – auch bei Amazon. Der Film mit die Larson und Samuel L. Jackson beschreibt sich wie folgt: „Marvel Studios Captain Marvel spielt in den 1990er Jahren und ist ein Abenteuer aus einer bisher nicht gesehenen Ära in der Geschichte des Marvel Cinematic Universe. Es verfolgt die Reise von Carol Danvers, während sie zu einer der mächtigsten Heldinnen des Universums wird. Als ein galaktischer Krieg zwischen zwei außerirdischen Spezies die Erde erreicht, geraten Danvers und eine kleine Gruppe von Verbündeten in den Sog der Ereignisse.“ (iTunes-Link)

13. Dezember – Venom: Der Action-Krimi Venom kann heute nicht nur bei iTunes für 4,99 Euro gekauft werden, sondern auch bei Amazon. Bei iTunes gibt es sogar die 4K Variante mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Als Hauptdarsteller kommen Tom Hardy und Michelle Williams zum Einsatz. „Die Entwicklungsgeschichte von Marvels geheimnisvollster, komplexester und krassester Figur – Venom! Als Journalist versucht Eddie (Tom Hardy) schon seit Langem den zwielichtigen, aber genialen Gründer der Life Foundation, Carlton Drake (Riz Ahmed), zu überführen – eine Besessenheit, die ihn bereits seine Karriere und die Beziehung zu seiner Freundin Anne Weying (Michelle Williams) gekostet hat..“ (iTunes-Link)

12. Dezember – Hard Powder: Während der Action-Film Hard Powder bei Amazon Prime enthalten ist, kann man ihn bei iTunes reduziert kaufen. Der Film mit Liam Neeson, John Doman und Tom Bateman wird zwar nicht ganz so gut bewertet, aber wer Liam Neeson mag, wird hier sicher auch mal rein schauen. „Nels führt mit seiner Familie ein beschauliches Leben, bis sein Sohn sich mit dem Drogenboss Viking einlässt und ermordet wird.“, heißt es zum Inhalt. (iTunes-Link)

11. Dezember – Die Unglaublichen 2: Der von Disney und Pixar produzierte Film „Die Unglaublichen 2“ kann jetzt für nur 3,99 Euro gekauft werden. Der Film ist 117 Minuten lang und wird bei iTunes mit 3,7 Sternen bewertet. „In „Die Unglaublichen 2″ soll Helen Superhelden wieder salonfähig machen, während Bob sich zuhause heldenhaft um die Bedürfnisse von Violetta, Flash und dem Baby Jack-Jack kümmert – als sich bei Letzterem plötzich Superkräfte zeigen. Doch alles droht aus den Fugen zu geraten, als ein neuer Schurke mit einem perfiden Plan in Erscheinung tritt. Aber die Parrs bekommen Hilfe von Frozone und schrecken vor der Herausforderung nicht zurück. Genau das macht diese Familie so unglaublich.“ (iTunes-Link)

10. Dezember – Der Junge muss an die frische Luft: In 100 Minuten wird hier die Kindheitsgeschichte eines der größten Entertainer Deutschlands, Hape Kerkeling, erzählt. Der Film kann heute für nur 3,99 Euro gekauft werden. Leider ist dieser nur in HD und nicht in 4K verfügbar. Zum Inhalt heißt es: „Ruhrpott 1972. Der pummelige, 9-jährige Hans-Peter wächst auf in der Geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft. Sein großes Talent, andere zum Lachen zu bringen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner Oma Änne. Aber leider ist nicht alles rosig. Dunkle Schatten legen sich auf den Alltag des Jungen, als seine Mutter nach einer Operation immer bedrückter wird. Für Hans-Peter ein Ansporn, seine komödiantische Begabung immer weiter zu perfektionieren.“ (iTunes-Link)

9. Dezember – Creed II: Rocky’s Legacy: Michael B. Jordan und Sylvester Stallone spielen in „Creed II: Rocky’s Legac“ die Hauptrollen. Der Film kostet bei iTunes aktuell nur 4,99 Euro und ist in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos verfügbar. Und darum geht es: „Das Leben ist für Adonis Creed zum Balanceakt geworden. Zwischen seinen persönlichen Verpflichtungen und dem Training für seinen nächsten Boxkampf muss er sich der größten Herausforderung seines Lebens stellen. Er wird im Ring einem Gegner gegenüberstehen, der mit der Vergangenheit seiner Familie eng verbunden ist. Rocky Balboa steht ihm durch das Ganze zur Seite und gemeinsam stellen sie sich ihrem geteilten Vermächtnis. Sie fragen sich, wofür es sich zu kämpfen lohnt und erkennen, dass nichts wichtiger ist als Familie.“ (iTunes-Link)

8. Dezember – Der Herr der Ringe: Extended Editions Trilogie: Heute dürft ihr euch gleich über drei Filme auf einen Schlag freuen. Falls ihr euch Film-Sammlung vervollständigen möchtet, könnt ihr das heute mit dieser mehr als bekannten Trilogie machen. Für 12,99 Euro bekommt ihr „Die Gefährten“, „Die zwei Türme“ und „Die Rückkehr des Königs“ jeweils in der Special Edition. (iTunes-Link)

7. Dezember – Spider-Man: A New Universe: Bei Amazon bekommt der Film 4,6 Sterne, bei iTunes sind es nur 2,7 Sterne. Günstiger zuschlagen könnt ihr aktuell bei iTunes, denn hier zahlt ihr für den Film nur 4,99 Euro. Dieser wird in 4K mit Dolby Vision ausgeliefert. „Mit einem bahnbrechenden visuellen Stil, der seinesgleichen sucht, vereinen Phil Lord und Chris Miller, die kreativen Köpfe hinter „The Lego Movie“ und „21 Jump Street“, ihr außergewöhnliches Talent zu einer innovativen Version eines einzigartigen Spider-Man Universums. SPIDER-MAN: A NEW UNIVERSE präsentiert Teenager Miles Morales aus Brooklyn sowie die grenzenlosen Möglichkeiten des Spider-Verse, in dem mehr als nur einer die Maske tragen kann.“

6. Dezember – Mary Poppins’ Rückkehr: Heute gibt es in der Countdown-Aktion von Apple einen Musical-Klassiker für die ganze Familie. „In der Fortsetzung des Disney-Klassikers kehrt der Zauber zurück, als Mary Poppins (Emily Blunt) der Familie Banks dabei hilft, sich daran zu erinnern, wie viel Freude es macht, ein Kind zu sein. Zusammen mit ihrem Freund Jack, dem Laternenanzünder (Lin-Manuel Miranda), erfüllt sie die Straßen Londons wieder mit Glück – mit ihrer Botschaft, dass alles möglich ist…“, heißt es in der Beschreibung des Films, den ihr heute für 3,99 Euro kaufen könnt. (iTunes-Link)



5. Dezember – Glam Girls: Ihr habt Lust auf eine Runde Anne Hathaway? Dann schaut heute mal in die iTunes-Aktion herein, denn dort erwartet euch der Film „Glam Girls – hinreißend verdorben“. Für 4,99 Euro könnt ihr den in diesem Jahr veröffentlichten Film kaufen. Und das erwartet euch konkret: „Zwei grundverschiedene Betrügerinnen (Anne Hathaway, Rebel Wilson) konkurrieren darum, ein naives technisches Wunderkind um sein Vermögen zu bringen.“ (iTunes-Link)

4. Dezember – Bumblebee: Im heutigen Movie Mittwoch kann man den Film nur ausleihen, im 2019 Countdown könnt ihr den Film immer kaufen. Bumblebee gibt es in 4K HDR für 4,99 Euro. Wer übrigens Prime hat, kann den Film kostenlos streamen. Zum Inhalt müsst ihr wissen: „Es ist das Jahr 1987: Der Transformer Bumblebee versteckt sich auf der Flucht auf einem Schrottplatz. Charlie, die bald 18 wird und ihren Platz in der Welt finden muss, entdeckt ihn und erkennt bald, dass er kein gewöhnlicher, gelber VW Käfer ist.“ (iTunes-Link)

3. Dezember – Das schönste Mädchen der Welt: Heute geht es mit dem Film „Das schönste Mädchen der Welt“ weiter. Aktuell bezahlt ihr nur 4,99 Euro, auch bei Amazon ist der Preis auf 4,99 Euro gefallen. Mit 4,8 Sternen gibt es eine richtig gute Bewertung. Das erwartet euch: „Cyril ist Hip-Hopper und trotz seiner gewaltigen Nase in die coole Roxy verliebt. Auf der Klassenfahrt nach Berlin versucht er, versteckt hinter dem hübschen, aber dummen Rick, mit Reimen, Rap-Songs und der Hilfe von WhatsApp Roxys Herz zu erobern.“ (iTunes-Link)

2. Dezember: Johnny Englisch – Man lebt nur dreimal: Die Komödie mit Rowan Atkinson und Ben Miller kostet bei iTunes nur noch 4,99 Euro – bei Prime Video könnt ihr euch den Film für 3,98 Euro kaufen. Zum Inhalt müsst ihr wissen: „Die digitale Welt besteht nur aus Nullen und Einsen — und Johnny English ist definitiv keine Eins … Dennoch muss er in Johnny English — Man Lebt Nur Dreimal einen Cyber-Angriff stoppen und einen Verbrecher zur Strecke bringen, der es auf den britischen Geheimdienst abgesehen hat. Durch die Attacke eines mysteriösen Hackers werden sämtliche britischen Undercover-Agenten enttarnt.“ (iTunes-Link)