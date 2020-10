Adobe Illustrator: Neue Grafikdesign-App fürs iPad jetzt verfügbar

Schon vor knapp einem Jahr wurde Adobe Illustrator für das iPad von Adobe angekündigt. Beta-Tester konnten Illustrator auf dem iPad seit März dieses Jahres ausprobieren. Seit Mitte September ließ sich Adobe Illustrator fürs iPad (App Store-Link) im deutschen App Store vorbestellen, nun ist auch pünktlich das Release der App erfolgt. Der Download ist gratis und setzt auf In-App-Käufe bzw. ein vorhandenes Adobe CC-Abonnement. Nutzen lässt sich Adobe Illustrator ab iOS 13.0, zudem wird für die deutschsprachig vorliegende Anwendung auch 733 MB an freiem Speicherplatz benötigt.

Adobe Illustrator für das iPad wird sich vor allem an Nutzer richten, die Illustrationen und Vektorgrafiken erstellen und bearbeiten wollen. Adobe äußerte sich zur App bereits im letzten Jahr: Extra für das iPad wolle man von den „einzigartigen Fähigkeiten“ des Tablets Gebrauch machen, unter anderem dem Apple Pencil-Support. So heißt es im App Store von Adobe:

„Gestalten Sie mit Präzision, so selbstverständlich wie mit Stift und Papier. Erstellen Sie Linien, Formen, Schriften, Farbverläufe und Effekte. Fügen Sie Grafiken zusammen oder schneiden Sie sie mit schnellen Stiftgesten aus, um unerwünschte Bereiche zu entfernen. Bringen Sie Ihre Grafiken mit völlig neuen Effekten wie Punktverläufen, radialen Wiederholungen, Mustern und Symmetrie zur Geltung.“

Ein weiterer Fokus liegt auf der nahtlosen Verbindung zwischen verschiedenen Geräten und Plattformen, damit User beispielsweise problemlos Dateien mobil beginnen und später am Desktop-Rechner beenden können – oder umgekehrt. Laut Aussagen von Adobe soll Illustrator für das iPad „ohne Verlust von Detail und Präzision“ arbeiten und über einige spannende Features verfügen. So wird es unter anderem möglich sein, ein Foto einer Zeichnung mit der iPad-Kamera abzufotografieren und es mit Illustrator in Vektorgrafiken umzuwandeln. Die App verfügt zudem über 17.000 Schriftarten aus dem Adobe-Archiv sowie mehr als 20 Farbpaletten, umfangreiche Tutorials und Livestreams von bekannten Grafikkünstlern.

Welche Grafik-Apps nutzt ihr auf dem iPad, um kreativ zu arbeiten? Verfügt ihr über ein Creative Cloud-Abo, oder verwendet ihr Anwendungen, die ohne Abonnement auskommen? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare und Erfahrungsberichte.