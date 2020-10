Airbox: Das erste komplett kabellose Ladegerät für (fast) alle Apple-Geräte

Ich war in dieser Woche mal wieder ein wenig mehr auf Kickstarter unterwegs und habe einige interessante Projekte entdeckt. Eine Kampagne muss ich euch unbedingt noch vorstellen: Airbox. Das ist eine mobile Powerbank, die alle eure Apple-Geräte aufladen kann – mit dem MacBook als kleine Ausnahme.

Die Airbox sucht aktuell noch bei Kickstarter nach Unterstützern, das Projekt ist aber schon sehr weit fortgeschritten. Das Finanzierungsziel wurde erreicht und das Ladegerät ist bereit zur Produktion, der Versand soll direkt nach dem Ende der Kickstarter-Kampagne noch in diesem Monat anlaufen.

Airbox lädt fünf Apple-Geräte gleichzeitig auf

Auf den erstem Blick erinnert die Airbox ein bisschen an ein Brillen-Etui. Die Powerbank kann aufgeklappt werden und zeigt dann ihr volles Potenzial: Es gibt Ladeflächen für die Apple Watch, die AirPods und sogar für den Apple Pencil. Die beiden letztgenannten Gadgets kann man sogar in der Airbox aufbewahren.

die Airbox bei Kickstarter unterstützen (zur Kampagne)

Auf die andere Seite der aufgeklappten Powerbank kann man ein iPhone oder ein anderes Qi-fähiges Smartphone zum Aufladen ablegen, außerdem gibt es einen USB-C-Anschluss an der Außenseite, um ein weiteres Gerät wie etwa ein iPad aufzuladen. Diesen Anschluss kann man natürlich auch erreichen, wenn die Airbox geschlossen ist.

Die Kapazität gibt der Hersteller mit 10.000 mAh an. Es gibt sicherlich Powerbanks, die eine größere Kapazität bieten, ich denke aber mal, dass man damit schon ein bis zwei Tage auskommt – natürlich immer abhängig davon, was geladen wird. Am Ende dürfte es wohl ein guter Kompromiss aus Kapazität und Formfaktor sein, denn so ist die Airbox nicht zu groß und nicht zu schwer. Aufgeladen werden kann die Airbox übrigens per USB oder auch drahtlos per Qi.

Sollte euch das Ladegerät interessieren, könnt ihr die Macher aktuell noch bei Kickstarter Unterstützung. Als Gegenleistung für eine Airbox, die übrigens in Schwarz oder Weiß erhältlich sein wird, werden inklusive Versand rund 93 Euro fällig. Hinzu kommen ggf. noch ein paar Euro Einfuhrumsatzsteuer.