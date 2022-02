AirPods Pro: 2021er-Modell mit MagSafe für 179 Euro

Habt ihr heute Lust auf einen kleinen Ausflug nach Italien? Wenn ihr auf der Suche nach AirPods Pro seid, kann sich ein digitaler Abstecher durchaus lohnen. Denn bei Amazon.it gibt es die AirPods Pro heute inklusive Versand für 179,30 Euro (zum Angebot). Wenn ihr im letzten Bestellschritt den Schnell-Versand für 1,50 Euro mehr auswählt, bekommt ihr eure AirPods Pro sogar schon am Montag oder Dienstag.

Beim Angebot von Amazon.it handelt es sich um das aktuelle Modell der AirPods Pro aus 2021. Das Ladecase ist also mit der MagSafe-Technik ausgestattet und kann so besonders leicht auf passenden Ladestationen abgelegt werden.

In Deutschland zahlt man für die AirPods Pro mindestens 199 Euro, es können also im Handumdrehen 20 Euro gespart werden. Die Bestellung in Italien ist übrigens ganz einfach und funktioniert genau wie auf der deutschen Amazon-Webseite. Ihr könnt euch mit eurem normalen Konto einloggen und mit den hinterlegten Bankdaten bezahlen.