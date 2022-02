ZEIT Online: Nachrichten-App jetzt auch mit Dunkelmodus

Neben der Tagesschau und den Lokalnachrichten gehört auf meinem iPhone auch die App ZEIT Online (App Store-Link) zu einer der meistbesuchten Nachrichten-Anwendungen. Die App ist kostenlos für iPhones und iPads verfügbar und kann ab iOS/iPadOS 13.0 oder neuer heruntergeladen werden. Die komplett deutschsprachige Anwendung ist etwa 26 MB groß und finanziert sich über optionale Premium-Abos namens Z+ für das Lesen aller Artikel.

„Die ZEIT Online App bietet Zugang zu den Nachrichten, Reportagen, Kommentaren und Analysen von ZEIT und ZEIT ONLINE“, so die Aussage der Entwickelnden. In der Anwendung finden sich aktuelle Berichterstattungen zu Themen wie Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Technik, dazu gibt es Leserumfragen, Premium-Artikel, Podcast-Links und weiteres. Nutzer und Nutzerinnen können Artikel kommentieren und auch in sozialen Netzwerken sowie per Nachricht, Messenger oder E-Mail teilen.

Systemabhängiger oder individueller Dunkelmodus möglich

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 2.0.5 von ZEIT Online hat das Entwicklerteam der Anwendung auf iPhones und iPads endlich auch einen lang ersehnten Dunkelmodus spendiert. Dieser wird nach der Aktualisierung sofort aktiv, sofern man den systemweiten Dark Mode aktiviert hat. Beim ersten App-Start nach dem Update wird man zudem mit einem Popup auf die neue Funktion hingewiesen.

Perfekt läuft danach aber auch noch nicht alles: Bei einem Neustart der ZEIT Online-App zeigte die Anwendung auf meinem iPhone 12 Pro zunächst noch immer kurz den hellen Modus an, ehe sie dann automatisch in den Dunkelmodus wechselt. Nachdem ich die App mehrfach komplett geschlossen und wieder neugestartet habe, verschwand das Problem – nun startet ZEIT Online direkt im Dark Mode. In den Einstellungen der App kann zudem per Schieberegler festgelegt werden, ob sich der Dunkelmodus nach dem System richten soll, oder ob man die Option davon unabhängig festlegen möchte. Das Update auf v2.0.5 steht allen Usern von ZEIT Online ab sofort kostenlos im App Store zur Verfügung.