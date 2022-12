AirTags: Diese Neuerungen hat Apple mit den letzten Updates eingeführt

Mittlerweile verlasse ich das Haus quasi nie mehr ohne AirTag. Einer ist am Schlüsselbund, einer am Autoschlüssel und ein dritter am Fahrrad. Letzterer verlangt aktuell nach einer neuen Batterie, aber das ist ja schnell erledigt. Etwas länger hat dagegen Apple gebraucht, um uns zu verraten, was sich mit den letzten beiden Firmware-Updates der AirTags getan hat.

Ein entsprechender Support-Artikel wurde mittlerweile zumindest in der englischen Fassung aktualisiert und zeigt auf, welche Neuerungen mit der AirTag Firmware 2.0.24 respektive 2.0.36 eingeführt wurden.

Mit dem vorletzten Update hat Apple bereits im November eine Option eingebaut, die Zentimeter-genaue Ortung mit Hilfe von Ultra Breitband und einem iPhone 11 oder neuer auch bei unbekannten AirTags durchzuführen. Außerdem wurde die Benachrichtigung verbessert, wenn ein AirTag von der Besitzerin oder dem Besitzer getrennt wird und sich fortan mit euch bewegt.

AirTags aktuell wieder sofort lieferbar

Für dieses Feature ist wohl auch das letzte Update nicht ganz unwichtig. In Version 2.0.36 beschreibt Apple die folgende Änderung: „Behebt ein Problem, bei dem der Beschleunigungsmesser in bestimmten Situationen nicht aktiviert wurde.“

Die Apple AirTags haben immer mal wieder etwas längere Lieferzeiten, aktuell bekommt ihr das 4er-Set bei Amazon blitzschnell geliefert und bezahlt mit 116,41 Euro sogar noch etwas weniger als die von Apple angesetzten 129 Euro.