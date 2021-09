Alle Termine im Überblick: iPhone 13 kann am Freitag ab 14 Uhr vorbestellt werden

Gestern Abend hat Apple überraschenderweise gleich zwei neue iPad-Modelle vorgestellt. Wenig überraschend war hingegen die Vorstellung der neuen iPhone 13-Modelle, ebenso gesetzt war die Apple Watch Series 7. In diesem Artikel möchten wir euch alle wichtigen Termine mit auf den Weg geben.

14. September : iPad 9 und iPad mini können vorbestellt werden.

: iPad 9 und iPad mini können vorbestellt werden. 17. September : iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max können vorbestellt werden. iPad und iPad mini werden ausgeliefert.

: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max können vorbestellt werden. iPad und iPad mini werden ausgeliefert. 20. September : iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 und watchOS 8 für alle.

: iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 und watchOS 8 für alle. 24. September : Offizieller Verkaufsstart der iPhone 13-Modelle und iPads.

: Offizieller Verkaufsstart der iPhone 13-Modelle und iPads. 27. September : Apple Fitness+ mit neuen Inhalten.

: Apple Fitness+ mit neuen Inhalten. später im Herbst : Bestellstart der Apple Watch Series 7.

: Bestellstart der Apple Watch Series 7. später in diesem Jahr: Apple Fitness+ startet in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Die neuen iPad-Modelle können seit gestern Abend vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt schon am 17. September. Während man einige Modelle des iPad 9 schon heute in ausgewählten Stores vor Ort abholen kann, startet der Verkauf des iPad mini in den Stores erst am 24. September.

iPhone 13 ab 14 Uhr vorbestellen

Falls ihr ein neues iPhone 13 kaufen wollt, könnt ihr am 17. September ab 14 Uhr eure Vorbestellung aufgeben. Wie immer empfehlen wir hier die Apple Store-App, über die der Bestellvorgang besonders einfach abgeschlossen werden kann. Wer eines der neuen Modelle direkt zum Markstart am 24. September in den Händen halten will, sollte pünktlich um 14 Uhr bestellen und mit Kreditkarte oder PayPal bezahlen. Alle Preise haben wir hier für euch gelistet.