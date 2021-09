Keynote: Apple stellt Apple Watch Series 7 mit größeren Displays vor

Wie erwartet hat Apple während der heutigen Keynote nicht nur die neueste iPhone 13-Generation vorgestellt, sondern auch die beliebte Smartwatch, die Apple Watch, aktualisiert. Ab sofort liegt die smarte Armbanduhr in Series 7 vor, mit der auch gleich einige spannende Neuerungen Einzug halten.

Schon in den vergangenen Wochen gab es allerhand Leaks und Renderings, die die neue Apple Watch 7 zeigen sollten. Besonders auffällig: Ein neues Design, das deutlich kantiger ausgefallen ist. Diese Vermutungen wurden aber nicht ganz Realität: Die Apple Watch Series 7 wartet weiterhin mit den bekannten abgerundeten Ecken auf, dafür gibt es aber eine größere Displayfläche und dünnere Ränder. Damit wurde die Apple Watch Series 7 erstmals seit 2018 auch äußerlich überarbeitet. Eine neue IPX6-Zertifizierung macht die Apple Watch 7 noch robuster gegen Staub, das Display soll noch kratzerresistenter sein. Zudem lädt die neue Smartwatch bis zu 30 Prozent schneller, dank eines neuen USB-C-Ladekabels. Acht Minuten Ladezeit soll für acht Stunden Schlaftracking ausreichen.

Die neue Apple Watch Series 7 ist auch im Always-On-Modus bis zu 70 Prozent heller, die Displayränder betragen nun nur noch 1,7 mm. Die Apple Watch Series 7 kann 50 Prozent mehr Text auf dem Display anzeigen als die Vorgängerversion. Die Dimensionen werden dabei nicht sonderlich größer. Aktuell sieht es daher so aus, als wenn die bisherigen Armbänder der Series 1 bis 6 auch mit der Series 7 verwendet werden können.

Bereits bei der Apple Watch Series 6 gab es erstmals neue Farboptionen mit einer roten und dunkelblauen Variante. Die Apple Watch Series 7 in Aluminium wird nun in Spacegrau, Midnight, einem Olivgrün, einem etwas helleren Blau und dem bekannten Rot verfügbar sein. In Edelstahl steht auch Silber zur Verfügung.

Apple hat darüber hinaus neue exklusive Zifferblätter für die Series 7 entwickelt, die zu den größeren Displays passen, darunter ein modulares Zifferblatt. Mit der Apple Watch Series 7 wird auch das neue watchOS 8 ausgeliefert, das unter anderem mit einem Sturzschutz für Fahrradfahrende daher kommt und schnelle Stops sowie schnelle Stürze erkennt. Auch eBikes werden in dieser Hinsicht unterstützt. Ein weiterer Vorteil von watchOS 8: Größere Buttons zur Steuerung und endlich ein Swipe-Tastatur zum Erstellen von Text auf der Smartwatch.

Trotz der Vorstellung der neuen Apple Watch Series 7 am heutigen Abend wird die Smartwatch erst ab Herbst 2021 im Handel erhältlich sein, und das zu Preisen ab 399 USD. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde während der Keynote noch nicht genannt, auch der Tag der Vorbestellung bleibt bisher offen.